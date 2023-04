Isa Pantoja se muestra tajante contra el comportamiento de varios concursantes en 'Supervivientes 2023': ''Es intolerable''

Los conflictos en ‘Supervivientes 2023’ cada día van aumentando. La llegada de Yaiza Martín, novia del también concursante Ginés Corregüela, parece que ha generado más batallas hacia Asraf Beno. El rey de los bocadillos, su chica y el ex participante de ‘La isla de las tentaciones 3’ además de optar por el premio del famoso concurso de Telecinco han puesto en su ojo de mira en su compañero de reality,

Tras el conflicto detrás de cámaras del boxeador y el míster el pasado jueves, la tensión entre ambos concursantes volvió a crecer en la prueba de recompensa individual. Los supervivientes de Cabeza de León esperaban en la orilla mientras unas boyas salían a la superficie. El objetivo era similar al juego de las sillas: debían coger cada uno una boya de tal manera que uno de ellos se quedaba sin ella. Después de varias eliminatorias, la ronda final fue entre Diego y Beno.

Laura Madrueño daba el pistoletazo de salida a lo que los dos concursantes fueron nadando a por la boya que quedaba. En un primer momento Pérez le sacaba diferencia a Asraf pero tras un forcejeo, este último se hacía con la boya. La victoria estaba en manos del modelo quien no pudo seguir andando debido a que Diego se subió encima de él impidiéndole la movilidad. Madrueño le informaba en numerosas ocasiones que debía dejar salir a su compañero ya que había ganado. Esto provocó que el ex tronista sacara su lado de mal perdedor alegando que Beno había hecho trampas bajándole el bañador.

La presentadora de Honduras, junto al presentador de los domingos, Ion Aramendi, les echaron una reprimenda a ambos concursantes basándose en una deportividad limpia. La victoria de Beno provocó una alegría entre los asistentes que se encontraban en plató, un acto que no pasó desapercibido para los telespectadores quienes opinaron en redes sociales sobre las malas formas que Diego siempre tiene hacia su compañero de reality.

Yaiza y Ginés no se salvan

La pareja de concursantes también están en el punto de mira debido a las contestaciones que ambos le dirigen al modelo. Esta vez el desencadenante ha sido el gel de cuerpo. La canaria usó este producto para lavar a su pareja dejándolo en la orilla. Asraf al verlo allí también decidió utilizarlo para luego volver a colocarlo donde la concursante lo dejó. Diego pidió que le dejaran un poco para que se aseara a lo que Arelys informó al resto de concursantes que el gel no debía de estar en la orilla sino junto al resto de utensilios comunes. Fue en este momento cuando la nueva superviviente decidió señalar a Beno. Tras una continua guerra de reproches el novio de Isa Pantoja, cansado, plantó cara. ‘’No me vuelvas hablar así ni tú ni ella. Ya está, ya he aguantado bastante. Ni tú , ni ella, ni nadie’’.

Ginés al ver como este se dirigía a su chica quiso pararle los pies a lo que Beno también le dirigió unas cuantas palabras. ‘’Has cambiado mucho desde que vino Yaiza. Todo el rato risas, ’’ le espetaba. ‘Y más que voy a cambiar, me ha dado fuerza’’, le respondía el rey de los bocadillos al mismo tiempo que Martín llamaba a de ceutí ‘’víctima" y le decía que se fuera a una esquina a llorar’.

Isa Pantoja estalla

Desde el plató de Mediaset, la pequeña del clan Pantoja, harta de ver cómo se dirigen a su chico. "No solamente son peleas de convivencia, las peleas de convivencia son normales, yo no pido que Asraf no discuta. Ahora por lo menos ya está diciendo que ya ha aguantado lo suficiente y que le tienen harto. Víctima no. Él está respondiendo dentro de sus posibilidades, él no va a ponerse a gritar o a empujar a Yaiza. Yo creo que hay momentos en los que ya sobrepasan una línea, para mi opinión, ha llegado un punto en el que le hablan de una manera, con continuas humillaciones, que el trato me parece que es intolerable’’, concluía Isa Pantoja.