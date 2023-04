Sandra Golpe recuerda la terrible agresión sexual que vivió hace más de dos décadas

En el año 2020, la periodista de ‘Noticias 1’ de Antena 3, Sandra Golpe, confesó el trágico momento que vivió hace dos décadas cuando salía del trabajo para volver a casa. Por aquel entonces la andaluza tenía 26 años y no supo cómo gestionar esa tragedia. Tres años después, Golpe ha concedido una entrevista a la revista Diez Minutos para hablar no solo de su vida profesional sino lo que le supuso para ella el convertirse en una víctima de agresión sexual.

“Me agredieron sexualmente al salir de trabajar por la noche y esa marca la tienes para siempre”, confesaba en la reciente entrevista. “ Llegaba a mi casa a la 1:30 de la madrugada porque hacía el turno de noche. Cogí el metro. Cuando entré en mi portal de mi casa no se cerró del todo. Entró un abuelo joven, pensé que era un vecino. No me contestó a mi 'Buenas noches'. Tuve una sensación rara. Me tiró al suelo, me ató, me puso un cuchillo en el cuello y me agredió sexualmente", relató en el año 2020 en el 'II Foro de Talento con mujeres extraordinarias'.

"Al oír un ruido, el agresor cortó la cuerda y desapareció en la noche. Pude subir. Mis compañeros de piso me llevaron a la policía científica y al hospital. Era Semana Santa, abril, y tenía que presentar un informativo. No sabía bien qué hacer. Fui a denunciar pero no sabía si tendría fuerza. Y sí, fui a trabajar al día siguiente. El violador dejó semen en el ascensor y la policía lo trincó", continuó confesando para dejar claro que no quería contar nada en el trabajo por no fallar a su equipo además de estar yendo en taxi a todos lados durante un año.

Tres años después de abrirse en canal, una de las famosas presentadoras de Atresmedia se muestra fuerte y capaz de superar todo. ‘’De las penas se aprende más que de las victorias. Eso me hizo mucho más fuerte’’, alega en la entrevista a Diez Minutos. Además ha querido hablar de la fama y su profesión donde considera que ‘’se ha visto más como una periodista de base ya que nunca quiso ser famosa’’, concluía la famosa presentadora para dejar claro que le gusta mucho reservar su intimidad, especialmente la familiar.