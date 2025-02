Luis Zahera se embarca en el audioentretenimiento

Luis Zahera (Santiago de Compostela, 1966) está bien: «Hoy es mi primera vez en esto de las ficciones sonoras, que yo las confundía con los audiolibros. El audiolibro es leer un libro tal como está. Una ficción sonora está dramatizado o es una adaptación». Hablamos con el actor gallego en el local de grabación cuando se acaba de quitar los auriculares en su nuevo proyecto. Esta vez sólo pone su voz para interpretar al inspector Leo Caldas, protagonista del libro «El último barco», de Domingo Villar, y que Audible acaba de sumar a su catálogo de audioentretenimiento.

Bajo la dirección de Paula Cons, Zahera acomete su primer trabajo en la industria, poco amigo como dice que era de hacer doblajes, como cuenta a LA RAZÓN: «Me producía un poco de claustrofobia cuando estabas en la pecera. Ya tengo una edad, y en los 90 había muchos cursillos para dobladores y nunca me interesó, la verdad. Y ahora con esto pues es una experiencia mucho más agradable, relajante. Incluso esto de estar ahí cuatro horitas al día. Pues te haces tu ficción sonora, que me recordaba aquellos programas que escuchaba mi madre en la radio». El actor, que reconoce que el proyecto le llegó «vía representante», considera que «como ocurre en Vigo y tiene autor gallego, digo yo que también habrán intentado conseguir un reparto gallego, pero lo desconozco».

Entonces cuando haya que interpretar a un personaje extremeño no le van a llamar.

«Hombre, pues yo creo que no. Soy malísimo haciendo acentos. Hay que decir la verdad en las entrevistas: no creo que me llamen a mí para hacer un extremeño porque soy bastante duro de oído».

El actor picheleiro es consciente de la explosión del audioentretenimiento en todo el mundo: «Ahora se consume tal cantidad de contenido que vuelve absolutamente todo». Zahera confiesa estar enamorado del proceso: «No había pensado yo que acabaría en esto, pero reconozco que me gusta. Tiene una cosa muy disfrutona en teatralizar algo, porque estás tú solo. Y luego ellos lo mezclan todo con su magia...». Y así nace esta adaptación sonora de «El último barco», en la que en una edición especial de «El Centinela», el programa de radio de Vigo, se narra la historia del último caso que resolvió el inspector Caldas. Y sobre el resto hasta Zahera guarda confidencialidad: «Pues es un policíaco con un crimen que sucede en Vigo, muy cerca del mar. Los personajes son rurales. La premisa es muy bonita, porque es un programa de radio que te cuenta esto. Nosotros realmente estamos dentro de un programa de radio y te engancha enseguida. Con una profesora de cerámica que es asesinada y Leo Caldas lo investiga».

Para preparar este papel, el actor confiesa que se dejó llevar por la mano experta de Paula Cons y sus «pautas», como «hablar un poco más despacio, masticar un poco más la palabra para que le llegue a todo el mundo». Desde su profesionalidad, Zahera asegura que «es un trabajo en el que tienes que dar tu intención desde la palabra», y considera que tiene algún parecido con el teatro, «y tienes que tener un tacto especial con que todo se entienda; que sea sencillo». Y la labor se la ha favorecido la propia novela: «Domingo Villar escribe muy bien, y es una adaptación preciosa y muy bien dialogada. La leí antes de narrarla y te engancha. Es como un artefacto de relojería: muy bien engarzado y que funcionan muy bien».

¿Cómo ha hecho suyo a Caldas?

Leo Caldas me parece muy gallego, y con esa tranquilidad me identificaba mucho con él. Un gran profesional y gran analista. Un detective clásico. Me crié con aquellas películas de cine negro de la segunda cadena. Y colaboré mucho con Laura porque era mi primera vez.

Luis Zahera lleva desde el año 1987 en nuestras pantallas, las grandes y las pequeñas, y sus personajes, casi todos, tienen en común ser gallegos. ¿Le encasillará menos la ficción sonora? «Había un actor –empieza respondiendo–, no recuerdo su nombre, que decía ‘el problema no es que te encasillen. El problema es no trabajar’. Estoy encasillado como un malo, un tipo terrible. Y tengo el acento que tengo. Pero ahora, como hay tal cantidad de plataformas y de contenidos, me están dando más oportunidades y tengo otro tipo de papeles. Lo que noto es que la gente está encantada con los acentos: que cada uno tenga el suyo, su particularidad. Tengo un encasillamiento que me da de comer y que estoy feliz con él». ¿Y qué le queda pendiente a Zahera por hacer? Quizá tenga algún ‘debe’ en su cuenta: «Me encantaría hacer época. Es cara y complicada. Tengo la virtud o el defecto de que me gusta todo. Si me dijeran ‘tienes que hacer una película en un ascensor’, pues le cogería el gusto, porque amo mucho esta profesión; me divierte. De joven quería hacer ‘Hamlet’. No lo hice. Ahora ya no puedo hacerlo». Y nos asegura que seguiremos viéndole, porque «tengo dificultades para decir que no. Me meto en mil embolados. También me encantaría hacer ciencia ficción, pero se hace poca, y tienes que hablar inglés porque la hacen allá, y es un turrón espectacular».