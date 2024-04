Maneskin hace historia en Eurovisión: más de 2 billones de reproducciones en Spotify

En 2021, Maneskin llegó a oídos del mundo entero al proclamarse ganadores del Festival de la Canción de Eurovisión con “Zitti E Buoni”. Desde entonces, el grupo italiano ha difundido su música por todo el mundo. Pero su éxito se extiende mucho más allá con giras y conciertos y nuevos trabajos. Ahora se han convertido, haciendo historia, en el ganador de Eurovisión con más millones de reproducciones de sus temas en la plataforma de Spotify.

Según los datos,se convierte en el primer artista de Eurovisión en tener más de 1.540 millones de reproducciones en Spotify con la versión de “”. El grupo tiene un total de 23 millones de oyentes al mes. “Beggin” y “I Wanna Be Your Slave” son dos canciones que superan las mil millones de reproducciones en la plataforma de streaming. Según "Charts In France" , se trata de una novedad en la historia de la competición. Los rockeros incluso superan a Ducan Laurence, el ganador de Eurovisión en 2019 que tiene 1.100 millones de reproducciones con su tema "Arcade" y acon "" que tiene 1.200 millones de reproducciones en Spotify. Dos canciones con más de mil millones es un nuevo récord. Cabe señalar también que “Zitti E Buoni” , la canción ganadora de Eurovisión 2021, está muy por detrás con “sólo”

Aunque Damniano David, el cantante del grupo, no descarta algún día un proyecto en solitario , Maneskin subirá al escenario del Rock Wercher este verano para presentar su nuevo álbum "Rush". “ Para mí, todo empezó con esa foto icónica de Freddie Mercury cantando en Wembley. Me encontré con esta foto cuando era un niño de poco menos de diez años, muy limpio de él, y en ese momento me dije: "Quiero ser como él, y lo demás no importa" " explicó el cantante italiano en una entrevista con "Purecharts".

Maneskin ” ha vendido cerca de 150.000 copias hasta la fecha de “Rush!, lo que lo convierte en uno de los mayores éxitos internacionales del momento. Al mismo tiempo, el single "Valentine" es un éxito en la radio (8º en emisión) y el grupo encabezará este verano los festivales Les Déferlantes y Rock en Seine . ¡Súper populares, los cuatro músicos de Maneskin pueden sonreír!