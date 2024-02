Mayim Bialik, Emmy Rossum y Helen Mirren entre las 400 estrellas que apoyan la participación de Israel en Eurovisión 2024

Seguimos con eurodramas cuando faltan menos de 100 días para que tenga lugar el Festival de la Canción de Eurovisión en mayo en Malmö. A la conflictiva "Zorra", el loco de Windows95man, y la bruja irlandesa, se acaba de unir una carta abierta firmada por más de 400 celebridades y ejecutivos de la industria apoyando la participación de Israel en Eurovisión 2024.

Creative Community for Peace (CCFP) es una organización sin fines de lucro de la industria del entretenimiento compuesta por miembros prominentes de la comunidad del sector que se han unido para promover las artes como un puente hacia la paz, "educar sobre el creciente antisemitismo dentro de la industria del entretenimiento y galvanizar apoyo contra el boicot cultural a Israel", según sus palabras fundacionales, y entre sus miembros empresarios como Scooter Braun, actrices como Emmy Rossum y Helen Mirren y hasta 400 celebridades y ejecutivos de la industria.

La organización entiende que existiendo "un puñado de voces marginales" detrás de la petición de boicot a Israel en el certamen, decidieron elaborar una carta abierta para oponerse, aunque no haya intención de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora de Eurovisión, de excluir a Israel de la celebración de este año en Malmö (Suecia). Otros firmantes de la carta incluyen a la estrella de “The Big Bang Theory”, Mayim Bialik, el líder de KISS, Gene Simmons, la actriz de “Once Upon a Time”, Ginnifer Goodwin y el protagonista de “Ray Donovan”, Liev Schreiber, entre cientos de otros. Las figuras de la industria también incluyen al director ejecutivo de Saban, Haim Saban, al director ejecutivo de Recording "Academy", Harvey Mason Jr, al director ejecutivo de Mattel, Ynon Kreiz, y al socio de WME, David Levy.

En la citada carta se explica que los firmantes "creemos que los eventos unificadores, como los concursos de canto, son cruciales para ayudar a cerrar nuestras divisiones culturales y unir a personas de todos los orígenes a través de su amor compartido por la música". Además, la carta afirma que el evento anual, "con más espectadores que el Super Bowl, es una celebración de la unidad y no debe utilizarse como herramienta política". La comunicación quiere dejar claro que las celebridades se han visto sorprendidas y decepcionadas por "ver a algunos miembros de la comunidad del entretenimiento pedir que Israel sea desterrado del Concurso por responder a la mayor masacre de judíos desde el Holocausto" .

Continúa explicando el contexto en el que "el 7 de octubre fue un día en el que Hamás atacó un festival de música destinado a celebrar la vida y vio 364 civiles inocentes asesinados, cientos mutilados y brutalizados, más de 40 asistentes al festival tomados como rehenes y muchos violados. Israel está librando una guerra contra un grupo terrorista designado por la Unión Europea que una vez más rompió un alto el fuego ese día y luego masacró a más de 1.200 personas. Esta actual ronda de combates no es una guerra que Israel quisiera o iniciara". Según Creative Community for Peace, "castigar a Israel sería una inversión de la justicia. Israel también tiene una larga historia en Eurovisión. Esto incluye ganar el Concurso en 1978, 1979, 1998 y 2018 y tener un grupo diverso de concursantes que representen al país, incluidos palestinos , etíopes y miembros de la comunidad LGBTQIA+" . Luego, Israel fue sede del Festival en 1979, 1999 y 2019. De hecho, los fanáticos de Eurovisión votaron “Dare to Dream”, el 64º Festival de la Canción de Eurovisión en Tel Aviv, como la mejor producción de Eurovisión de la década".

La lista es interminable:Helen Mirren (Actriz); Liev Schreiber (Actor); Boy George (Artista); Gene Simmons (artista/cofundador de KISS y empresario multifacético); Mayim Bialik (Actriz); Julianna Margulies (Actor/Productora/Autora); Emmy Rossum (Actriz); Debra Messing (Actriz); Ginnifer Goodwin (Actriz); Haim Saban (presidente y director ejecutivo de Saban Capital Group); Scooter Braun (Fundador/CEO, Hybe America); Selma Blair (Actriz); Harvey Mason Jr. (CEO de la Academia de la Grabación); Gregg Sulkin (Actor); Skylar Astin (Actor); Julie Greenwald (presidenta y directora ejecutiva de Atlantic Records Group); Jody Gerson (presidenta y directora ejecutiva de Universal Music Publishing Group); Aaron Bay-Schuck (CEO/Copresidente de Warner Records); Dan Rosen (Presidente, Warner Music Australasia); Josué Malina (Actor); Patricia Heaton (Actriz y Productora); Noa Kirel (Artista); Jennifer Jason Leigh (Actriz); David Draiman (Perturbado); Tom Arnold (Actor); Tracy-Ann Oberman (Actriz); Sharon Osbourne (gerente, personalidad de televisión); Tom Rothman (presidente de Columbia Pictures); Diane Warren (compositora); Sherry Lansing (ex directora ejecutiva de Paramount Pictures); Rick Rosen (cofundador de Endeavour); Ben Silverman (presidente y codirector ejecutivo de Propagate Content); Alison Kaye (Presidenta, Proyectos SB); Orly Marley (presidenta de Tuff Gong Worldwide); Ynon Kreiz (presidente y director ejecutivo de Mattel, Inc.); Gary Barber ( presidente y director ejecutivo de Spyglass Media Group ); Raye Cosbert (directora general de Metropolis Music); David Levy (Socio, William Morris Endeavor Entertainment); Jacqueline Saturn (Presidenta, Virgin Music); John Ondrasik (Artista, Five For Fighting); Emmanuelle Chriqui (Actriz); Samantha Ronson (Artista); Colin Lester OBE (Fundador/Presidente JEM Music Group); David Renzer (ex director ejecutivo y presidente de Universal Music Publishing); Paul Kemsley (Gerente, Nixxi Entertainment);Odeya Rush (Actriz); Modi Wiczyk (cofundador y codirector ejecutivo de MRC); y David Zedeck (Global Head of Music de UTA

Lea la carta completa y la lista de firmantes aquí .