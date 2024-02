Finlandia ya tiene su Chikilicuatre para Eurovisión 2024, ¿quién es Windows95man?

Si un tema musical insiste en que la regla principal es que no hay reglas, aquí hay tomate. Y es que creíamos que "Zorra" de Nebulossa es lo único que daría que hablar este año en el Festival de la Canción de Eurovisión, pero no. La "democracia" de las votaciones hace que, en ocasiones, un Chikilicuatre opte a representar a su país en el certamen de 2024 el próximo mayo en Malmö. Y Finlandia ha encontrado al suyo, su nombre Windows95man, y su canción "no rules". Pero, ¿quién es este personaje?

Todos sabemos ya que detrás del personaje de Rodolfo Chikilicuatre está el cómico David Fernández Ortiz. Ataviado con su enorme tupé, sus gafas "fashion", su chaleco hortera, su camisa de seda y su miniguitarra eléctrica, representó a España en Eurovisión 2008 con su canción "El Chiki Chiki", que alcanzó el puesto decimosexto. La historia de Windows95man no tiene mucho en común, pero sí algunas cosas incluido el vestuario y la persona detrás del personaje.

La primera impresión lo es todo, y Windows95man viste gorra y camiseta del sistema operativo Windows 95, que lo caracterizan y le dan nombre. Tras la ropa el artista visual finlandés Teemu Keisteri, un nombre en el circuito de DJ finlandés desde hace bastante tiempo, que tiene más de 5000 seguidores en Facebook y vídeos de sus sesiones de DJ en YouTube. En muchas de sus actuaciones va acompañado de "Clippy, el logo animado del Office 2007, que promete salir a escena en Malmö el próximo mayo. Si bien en su actuación en la final del UKM, la selección nacional finlandesa, Windows95man sale de un huevo en "puritos" calzoncillos color carne. Pero uno de los momentos estelares es la "bajada" de un pantalón vaquero de mezclilla cortado que también es icónico del personaje y que se acaba poniendo en un desparrame de fuegos artificiales.

Teemu Keisteri y su Windows95man es una encarnación de un hombre de los años 90 que libera su vida cotidiana a un hombre que una vez fue tímido. Comenzó con vídeos caseros en YouTube que empezaron a ganar relevancia por todo el mundo, e incluso uno de ellos acabó convirtiéndose en un anuncio que fue emitido en un partido de la NHL. En 2013, un concierto de DJ en el Flow Festival dio vida al personaje conocido como Windows95man. Su disfraz de artista consiste en un par de pantalones cortos muy cortados hechos por un amigo de Keisteri y una camiseta de Windows95 encargada online. Desde entonces, Windows95man ha actuado en la celebración del Año Nuevo de Helsinki en 2022, como telonero de Käärijä en el Helsinki Ice Hall y en numerosos eventos más pequeños.

Sus vídeos son de sobra conocidos por sus locas y salvajes actuaciones en el escenario, como en un video de YouTube en el que hace que un avión lleno de pasajeros pierda el control debido a la Tormenta de Arena de Darude .

Esta es la letra de "No rules"

Welcome, my name is Windows, Windows95man

And I only live by one rule, and the rule is no rules

No rules! (No rules!)

Silence, I say, this is my time, my stage

Call me what you may, see if I care, see me slay

Is there something wrong with the way I look?

Is there something wrong with who I am?

If I'm not alright, tell me why do I

Feel so beautiful tonight?

No rules! It's how I live

How I find the wind beneath my wings

It's how I learn to fly

(Let's go!) No rules!

In the heat of the night, in the thrill of the fight

I don't even care what's wrong or right

It's how I live my life, no rules!

Quiet as I speak, I am the king, I am the queen

And you all gonna be free, forget the rules and scream

Is there something wrong with the way I look?

Is there something wrong with who I am?

If I'm not alright, tell me why do I

Feel so beautiful tonight? (Move your body)

No rules! It's how I live

How I find the wind beneath my wings

It's how I learn to fly

(Come to me) No rules!

In the heat of the night, in the thrill of the fight

I don't even care what's wrong or right

It's how I live my life

(No rules!) It's how I live

How I find the wind beneath my wings

It's how I learn to fly

(Make some noise, let's go!)

In the heat of the night, in the thrill of the fight

I don't even care what's wrong or right

It's how I live my life

No rules! It's how I live (Yeah, oh)

How I find the wind beneath my wings

It's how I learn to fly (Come on)

No rules!

In the heat of the night, in the thrill of the fight

I don't even care what's wrong or right

It's how I live my life

No rules!