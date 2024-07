Medios rusos se mofan de los Juegos Olímpicos: LesbiYachting, LGBTennis... con drag queens

Ya son muchas las voces que se han alzado contra algunos aspectos de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos París 2024. Recordemos que la ceremonia del viernes recibió críticas por una escena de banquete en la que un actor que interpretaba al dios griego Dioniso ocupó el centro del escenario en una mesa con drag queens, en una reinterpretación de la pintura 'La última cena' de Leonardo Da Vinci, sobre la última comida de Jesús con sus discípulos. Ahora, y tras varios movimientos, ha aparecido un clip en la televisión rusa que parodia hasta la mofa unos supuestos Juegos futuros.

Tras las imágenes ofrecidas, la polémica estaba servida. «Está claro que nunca ha habido intención de faltar al respeto a ningún grupo religioso (...) Si alguien se ha sentido ofendido, por supuesto que lo sentimos muchísimo», declaró la organizadora, Anne Descamps, que además tuvo que pedir perdón por las representaciones religiosas durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos el pasado viernes. Y es que uno de los primeros en protestar han sido desde Iglesia francesa, e incluso Abogados Cristianos. Estos decidieron dirigirse al Comité Olímpico Internacional para «denunciar el grotesco espectáculo que tuvo lugar en la ceremonia inaugural» y han puesto en marcha una recogida de firmas para solicitar «sanción por mofarse de los cristianos» con dicha representación.

Por eso tampoco extraña que algunos medios rusos, cuya televisión estatal no retransmite los Juegos aunque tenga 15 deportistas desplazados, pero bajo bandera olímpica, haya dejado pasar la ocasión para mofarse. Y eso demuestran que aunque sus televisiones no emitan los deportes, sí que los rusos ven las Olimpiadas por los distintos métodos disponibles. Por eso se ha podido ver cómo en un vídeo situado en el año 2060, explotan la idea de los drag queens y presentan una lista de deportes reinterpretados para la ocasión.

Así aparecen como por arte de magia, deportistas practicando SwingGolf, TransPlowing, LesbiYachting, LGBTennis..., entre muchos otros. Sin embargo no se trata de un vídeo actual, si no de uno llevado a cabo por el programa "Comedy Club" en diciembre de 2021. El vídeo ha vuelto a circular gracias a varios usuarios rusos que han encontrado similitudes de aquel vídeo con la situación actual. "Qué puedo decir, la predicción de TNT se está haciendo realidad ante nuestros ojos. Lo único que estuvo mal fue el año. El auge de las personas trans y la locura por la agenda no ocurrieron en 2060, sino mucho antes: apenas el otro día en París", explica Tina Kandelaki, que matiza con una bofetada a los JJ. OO: "Verás, los Juegos Olímpicos terminarán con una orgía masiva en la que se utilizarán antorchas olímpicas ante el rugido de los aplausos de la Unión Europea".