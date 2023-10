Miguel Bosé reconoce que le quitó una novia a Julio Iglesias

Telecinco se encuentra a punto de lanzar en su programación la miniserie "Bosé", que narra la vida del reconocido cantante Miguel Bosé. Esta nueva producción, creada por Shine Iberia y con las actuaciones principales de José Pastor e Iván Sánchez, ya estuvo disponible en España a través de la plataforma SkyShowtime. Ahora, Mediaset ha adquirido los derechos de la serie para transmitirla en su canal.

Originalmente, la serie constaba de seis episodios, cada uno con una duración de 45 minutos. No obstante, el grupo de medios español ha decidido ajustar el contenido del proyecto para adaptarlo a su programación televisiva, por lo que los espectadores podrán disfrutar de este biopic en cuatro episodios. Con la proximidad del estreno en Telecinco, el propio artista se presentó en el plató de "Vamos a ver" el pasado viernes para promocionar este nuevo proyecto audiovisual. No obstante, el cantante no estuvo solo en el programa, ya que Iván Sánchez y José Pastor, los protagonistas de la serie, también participaron en una conversación en directo sobre el biopic.

Miguel Bosé expresó su alegría por estar en España y mencionó que, aunque ha pasado varios años visitando el país solo en verano, este año ha extendido su estancia. Habló sobre su vida, que es una combinación de trabajo y tiempo en casa, donde trabaja en nuevos proyectos y se dedica a la crianza de sus hijos. También mencionó su amor por cocinar, influenciado por amigos que disfrutan de su comida.

La serie abarca todas las etapas de la vida del cantante, permitiendo a los espectadores ser testigos de sus amores, miedos y los altibajos del mundo del espectáculo en el que se desenvolvía en ese entonces. Además, a lo largo de los cuatro episodios, se revivirán momentos icónicos de la carrera del artista en la televisión, al mismo tiempo que se revelarán situaciones nunca antes vistas, como su peculiar historia con Julio Iglesias, en la que Bosé se involucra en una relación amorosa con la novia de Julio Iglesias. Durante la conversación en el programa, se mencionó este episodio con Julio Iglesias, lo que sorprendió a los presentadores. Miguel Bosé confirmó la historia, señalando que "he hecho muchas cosas".