Una concursante de 'Pesadilla en la cocina' cuenta lo que hacía Chicote cuando dejaban de grabar

Una popular tiktoker ha captado la atención de un millón y medio de personas en TikTok al compartir su experiencia en su paso por el programa 'Pesadilla en la cocina'.

Helena participó en la quinta temporada del programa como una de las tres socias de uno de los restaurantes, Don Super Pollo.

Con la reciente llegada del programa a Netflix, Helena ha aprovechado para responder algunas de las preguntas habituales de sus seguidores. Durante el vídeo, aclara que no hay ningún guion y hace hincapié en la importancia de los tiempos establecidos previamente durante la grabación: "Sí hay un timming. De 9 a 10 Alberto se sentará con Helena. De 10 a 12 Helena se pondrá en el servicio de cocina. De 12 a 1 grabaremos totales".

También ha destacado que no se les indica qué decir y que los restaurantes que aparecen en el programa se comprometen a no realizar cambios previos importantes en sus locales antes de la grabación, para mantener la autenticidad del proceso.

Además, Helena revela que los comensales que visitan los restaurantes en el programa no son actores, sino figurantes reclutados para la ocasión. Finalmente, ha respondido a las preguntas sobre la personalidad de Alberto Chicote, señalando que su interacción con el chef se limitaba a las escenas en las que participaba y que, en consecuencia, no podía emitir juicios sobre su carácter porque no había establecido contacto con él más allá de esos momentos.

"No lo puedo decir. Es que Alberto sólo se relacionaba con nosotros en las escenas en las que él salía. Cuando él no salía en escena no estaba. Ellos llegan el domingo, les damos las llaves y montan en una esquina del restaurante unos biombos con pantallas donde están los de sonido, los guionistas, los productores, la directora y Alberto está ahí con su maquillador. Cuando decían corten él se iba. No te puedo decir si es majo o no", ha sentenciado.