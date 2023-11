Miguel Lago opina sobre la ausencia de políticos "indepes" y "republicanos" en la jura de la Constitución de la princesa Leonor

Como es costumbre cada martes, el programa El Hormiguero reunió a un panel de colaboradores compuesto por Pablo Motos, Miguel Lago, Juan del Val, Rubén Amón y María Dabán para analizar los asuntos más relevantes del día. El tema inicial de discusión fue el juramento de la Constitución de la princesa de Asturias con motivo de su mayoría de edad.

Las palabras de Miguel Lago al respecto, han vuelto a generar un aluvión de reacciones en redes sociales. Ya lo hizo entonces con la polémica de Óscar Puente y su "acosador" del tren, a la que dedicó un monólogo que acabó por viralizarse y provocar la respuesta del diputado vallisoletano del PSOE.

El humorista demostraba una vez más sus pocos inconvenientes en mostrar su opinión concisa sobre un asunto de actualidad. "Claro, como sabéis que voy a decir una chorrada", comenzaba diciendo. "A mí lo que me alucina es que puedas faltar a tu puesto de trabajo por ideología", expresaba en referencia a las ausencias políticas de la izquierda más alternativa durante el acto.

Entre los ausentes se encontraban varios grupos políticos y ministros del Gobierno en funciones, como la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, la ministra de Igualdad, Irene Montero, y el líder de IU y ministro de Consumo, Alberto Garzón. Además, los partidos nacionalistas también optaron por no asistir al acto institucional.

Miguel Lago criticó la negativa de estas figuras a participar en la jura de Leonor. "Yo mira es que soy 'indepe', soy 'republicano', entonces me voy a coger unos días y no voy a ir. Porque eso no se puede hacer en ningún curro", ha continuado explicando el cómico con ironía. "Hoy que ha jurado la Constitución la princesa Leonor, el señor de la gasolinera no le ha podido decir a su jefe 'mira soy republicano y me vais a estar poniendo aquí que jura Leonor, entonces entiéndeme que yo no pueda ir'. Pero ellos pueden permitirse este derecho y luego siguen cobrando la nómina", concluía.

Finalmente, el humorista contaba una paradoja para explicar que esta actitud le recordaba a sus hijos. "Todas las noches mis hijos mayores tienen que recoger la cocina, entonces se comportan como diputados 'indepes', se inventan cualquier cosa para no ir a trabajar", ha añadido. "¿Y, al final, quién recoge todo? El pueblo español, es decir, el padre", remarcó entre las risas de los presentes.