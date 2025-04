Monty Sarhan: «La revolución del streaming está impulsada por el propio consumidor»

Monty Sarhan fue nombrado CEO de SkyShowtime en enero de 2022, con la importante labor de expandir la plataforma con la mirada puesta en Europa. El éxito ha sido tal que este licenciado en Derecho por la Universidad de Duke ha conseguido implantarla con éxito en 22 países por todo el continente. Hablamos con él de su segundo aniversario en España, el pasado 28 de febrero, de «Yellowstone» y del futuro del streaming.

¿Cómo acaba un licenciado en derecho en el mundo del entretenimiento?

Siempre he querido trabajar en la industria del entretenimiento desde que era pequeño. Tenía unos 10 u 11 años, y escribía cartas a las cadenas de televisión sugiriendo cambios en sus horarios de emisión. Así que siempre me ha encantado la industria en su conjunto. Quería tener una sólida formación en negocios porque pensaba que eso me daría una ventaja a la hora de trabajar en la industria. Y fue genial. Fue una forma estupenda de trabajar en la industria. Y tuve la oportunidad de trabajar en algunas grandes empresas, como Paramount, así como MGM y Comcast, antes de venir a SkyShowtime.

Llegó de Estados Unidos y se estableció en Londres, ¿cuál es la diferencia entre ambos mercados y las preferencias de los espectadores?

Diría que no solo hay diferencias entre Estados Unidos y Europa, sino que también hay diferencias dentro de las distintas partes de Europa. Europa es muy diversa y los mercados son muy diferentes. Eso es lo que hace que este negocio sea tan interesante. Es una de las cosas que me atrajeron de SkyShowtime. Y si nos fijamos en nuestros mercados, estamos presentes en el norte de Europa, en los países nórdicos y en los Países Bajos, en Europa Central y del Este, incluyendo Polonia, Hungría y Rumanía. Y, por supuesto, en España y Portugal. Estas regiones son muy diferentes. Están en diferentes lugares en la evolución hacia un futuro de streaming directo al consumidor. Y, como resultado, tenemos estrategias muy diferentes para llegar a los consumidores allí. Diría que, en general, creemos firmemente en las asociaciones. Y si nos fijamos en España, es un mercado en el que tenemos asociaciones realmente sólidas de las que estamos muy orgullosos. Y estas han sido fundamentales para nuestro éxito. El año pasado lanzamos con Movistar y ahora también tenemos una asociación con Orange. Son dos grandes empresas y tiene todo el sentido del mundo construir un negocio junto a ellas. Así que estamos muy entusiasmados con eso. También lo hacemos en otras regiones.

¿Recibe informes diarios sobre la actividad en Europa?

Somos un servicio de streaming creado para Europa, lo que nos diferencia mucho de nuestros competidores. Como resultado, estos mercados son nuestros mercados locales. Tenemos ocho oficinas en Europa. Tenemos oficinas y equipos en todos nuestros principales mercados, incluido Madrid. Y eso nos sirve de guía. Lo que significa es que los equipos locales impulsan la generación de ideas y el marketing y están en primera línea. Entienden el mercado mejor que nadie. Y actuamos y operamos como una sola empresa. Así que estamos hablando todos los días. Analizo el rendimiento en todos nuestros mercados y estamos hablando todo el tiempo con nuestros equipos locales, con todos los equipos. Tenemos que operar como una sola empresa coordinada en todos los ámbitos. Y creo que hacemos un muy buen trabajo en eso. Es una parte importante de nuestra cultura y de cómo nosotros establecimos la empresa desde el principio.

Deme una valoración de SkyShowtime en estos dos años en España.

Ha sido un viaje extraordinario. Estamos muy emocionados. Hemos crecido muy rápido. Creo que hemos irrumpido en el mercado español. Tenemos campañas de marketing realmente buenas que tienen eco entre el público de allí. Hemos podido hacer crecer el negocio junto con nuestros socios, Movistar y Orange. Y hemos visto cómo el público español se siente atraído por todo nuestro gran contenido. Eso incluye muchos originales locales. Nos lanzamos en España con algunos originales locales. Ese es el primer mercado que tuvo series originales de SkyShowtime y una gran cartera de contenido global de nuestros accionistas. Paramount y Comcast, estas son dos de las compañías de entretenimiento más grandes del mundo. Sus estudios de cine, Universal y Paramount, son los dos estudios más antiguos de Hollywood y dos de los más prolíficos. Como resultado, tenemos una oferta cinematográfica realmente buena y sólida, pero también grandes series de ellos. "Yellowstone" es un éxito mundial y un gran éxito en España. Ha atraído a muchos nuevos suscriptores, los ha incorporado al servicio y es muy popular. Además, hablamos del universo Yellowstone porque también hay series como "1883", "1923". Lanzamos "Landman" a finales del año pasado. Eso está muy bien hecho. Y al otro lado de la casa, tenemos algunos programas geniales que vienen de Comcast. Uno de los que realmente se abrió paso y resonó fue "El día del chacal". Eso vino de Sky Studios y fue el mejor estreno de temporada. Estamos muy orgullosos de eso y estamos muy orgullosos de nuestros accionistas y de lo que aportan a la empresa conjunta, no solo en términos de contenido, sino también en términos de tecnología. Nos hemos construido sobre la base tecnológica de Comcast y eso nos ha permitido salir muy fuertes desde nuestro lanzamiento. También, quiero decir que tenemos algunos geniales que saldrán este año. Hemos tenido originales locales en España todos los años desde el lanzamiento. Y creo que ya hemos anunciado "Nails", que es la historia de cuatro mujeres que provienen de diferentes orígenes y trabajan juntas en el salón de manicura.

¿De dónde surgió la idea de dar importancia al contenido local?

Porque éramos un servicio creado para Europa. Es importante ser auténtico y hablar a las audiencias locales. Las audiencias locales quieren una amplia gama de programación, incluida la programación que les habla de una manera muy diferente. Creemos que la representación importa, por lo que contar historias locales con talento local resuena aún más en los consumidores. Esa es una parte realmente importante de la propuesta de valor para nosotros. Desde el primer día, nos hemos propuesto reforzar nuestra propuesta de valor para los consumidores. Creemos en ofrecer un gran entretenimiento a un gran precio. Empezamos con un precio de cabecera más barato que Netflix, más barato que Disney+, más barato que Max, y seguimos siendo realmente asequibles y estamos orgullosos de ello. Y parte de reforzar la propuesta de valor no es solo tener un gran precio, sino también tener una gran oferta de contenidos. Y empieza con todo el contenido. Los programas que recibimos de ambos accionistas, ese canal global de contenido fantástico, las mejores películas de Hollywood, las grandes series.

En una entrevista reciente que hice con Evan Shapiro, me dijo que los consumidores quieren menos frustración, la personalización infinita que les prometimos. ¿Está de acuerdo con esta frase?

Creo que hay que ir al encuentro de los consumidores allí donde estén y darles lo que quieren. Si se empieza con una mentalidad que prioriza al consumidor, se ganará y se tendrá éxito. Y eso es lo que intentamos hacer, ya sea en términos de contenido y cómo programamos el servicio o en términos del conjunto de funciones. Todo lo que hacemos está localizado en 18 idiomas, incluida la plataforma. Así que dedicamos mucho tiempo a pensar en lo que el consumidor quiere ver y en la experiencia que va a tener. También creo firmemente que hay que seguir evolucionando el servicio. Y hemos mejorado el conjunto de funciones. Nuestro plan premium incluye Dolby Atmos 4K y hasta cinco transmisiones. Así que es un conjunto de características realmente bueno. Y eso se debe a querer ofrecer a los consumidores tres planes. Tenemos un plan financiado por publicidad, un plan estándar y un plan premium. Somos los únicos que tenemos tres planes en todos nuestros mercados. Y lo hacemos porque queremos ser una opción asequible para los consumidores.

¿Apostarán por el contenido lineal con canales temáticos?

Sí, en colaboración con nuestros socios como Movistar y Mass Orange, ya tenemos canales lineales, por lo que hemos estado hablando de ofrecer también una experiencia lineal dentro de la aplicación para nuestros otros consumidores. Creemos que hay un segmento de consumidores que sí quiere una experiencia un poco más relajada. Creemos que ayuda en el descubrimiento de contenidos, especialmente cuando hay tantas otras opciones. Es una forma estupenda de mostrar y destacar ciertos contenidos. Y eso es algo que estamos discutiendo y en lo que estamos trabajando ahora mismo como la próxima iteración para ofrecer más valor a los consumidores.

¿No le da miedo que «Yellowstone» se vuelva en su contra cuando termine?

SkyShowtime tiene una amplia gama de contenidos y programación, y seguiremos ofreciendo grandes programas que atraigan a nuevas audiencias y nuevos fans. Estamos entusiasmados con "Yellowstone" Universe y otros programas como "1883" y "1923". Pero hay muchas más cosas que ver en SkyShowtime. Somos más que un solo programa. Y eso es lo que quiero que los consumidores se den cuenta: que hay una gran amplitud, profundidad y variedad en la programación que ofrecemos y que realmente hay algo para todos. Tenemos muchos éxitos. "Yellowstone" es uno de ellos y ha sido un gran impulsor de nuestro negocio. Pero tenemos "Day of the Jackal", tenemos algunas grandes series locales y tenemos "Tulsa King", "Landman". Así que hay una gran variedad de series y películas que hacen de SkyShowtime lo que es. Y se trata de ofrecer variedad y algo para todos en el servicio. Nosotros. Somos más que un programa en particular.

¿Cómo le ha ido a SkyShowtime con la estrategia de cuentas con y sin publicidad? ¿Hay datos de España?

En abril del año pasado lanzamos el plan publicitario y, por lo tanto, todavía es relativamente nuevo. Todavía estamos aprendiendo más sobre los suscriptores que se apuntan al plan publicitario y lo que buscan y sus hábitos de visualización. Para compararlo con nuestros otros planes, lanzamos el plan premium en noviembre. Así que de nuevo es muy pronto para nosotros. Lo que puedo decir es que estamos entusiasmados y encantados de ofrecer a los consumidores diferentes opciones a diferentes precios. Vemos que los consumidores se decantan por un plan u otro en función del tipo de experiencia que desean. A algunos consumidores no les importa ver anuncios. Otros quieren una experiencia sin anuncios. Y para las personas que quieren un conjunto de funciones más completo, tienen el plan premium. Diría que, como lanzamos primero el plan estándar, la mayoría de los suscriptores en España siguen en ese plan. Pero los otros planes están creciendo.

¿Por qué a las plataformas de streaming no les gusta compartir sus audiencias?

No puedo opinar sobre otros servicios de streaming. Desde nuestra perspectiva, los datos ayudan a fundamentar las decisiones que tomamos y a ofrecer más de lo que les gusta a los consumidores. No creo que sirva de nada para el mundo exterior o para que los periodistas escriban sobre ello. Por eso nos enorgullecemos de obtener datos y luego tomar decisiones prácticas para asegurarnos de que los consumidores estén contentos, y así es como guía nuestra toma de decisiones.

¿Hacia dónde va el streaming?

¿Qué busca el consumidor hoy y qué buscará mañana? El streaming seguirá evolucionando para satisfacer las necesidades y los gustos de los consumidores. Ya hemos visto evolucionar el streaming con el lanzamiento de planes publicitarios, planes premium, y en cuanto al contenido y los tipos de narración que se ofrecen en streaming, eso también es una respuesta a lo que quieren los consumidores. En cuanto al futuro, creo que seguiremos viendo evolucionar el streaming. Muchas de las mismas reglas de la televisión siguen aplicándose en el streaming, pero gran parte de esto estará impulsado por lo que quieran los consumidores. Es una revolución impulsada por el consumidor.