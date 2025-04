Muere el actor Nicky Katt ("Dazed and Confused"), a los 54 años

El mundo del cine y la televisión lamenta la pérdida de Nicky Katt, quien falleció el pasado 8 de abril de 2025 en Burbank, California, a los 54 años. Su muerte fue confirmada por su abogado, John Sloss, aunque la causa del deceso no ha sido revelada.

Nacido el 11 de mayo de 1970 en Dakota del Sur, Katt inició su carrera como actor infantil a los siete años, debutando en series como "Fantasy Island" (1980), "CHiPs (1981") y "V" (1984). Aunque comenzó en roles pequeños, su talento pronto lo llevó a destacar en producciones más ambiciosas.Su gran salto llegó en 1993 con su interpretación de Clint Bruno en la película "Dazed and Confused", dirigida por Richard Linklater. Este clásico indie sobre adolescentes en los años 70 consolidó a Katt como un actor capaz de dar vida a personajes complejos y memorables. Su papel como el intimidante bully del instituto sigue siendo uno de los momentos más recordados del filme.

A lo largo de los años, Katt participó en otras películas destacadas como "A Time to Kill" (1996)," Boiler Room" (2000), "School of Rock" (2003), y "Sin City" (2005). También trabajó con directores reconocidos como Steven Soderbergh ("Full Frontal") y Christopher Nolan ("Insomnia"). En televisión, Nicky Katt encontró un espacio para demostrar su versatilidad. Su papel más significativo fue el del profesor Harry Senate en la serie dramática "Boston Public", donde apareció durante tres temporadas entre 2000 y 2002. Senate era un personaje apasionado e impredecible que dejó una huella profunda entre los espectadores.

Además, Katt tuvo apariciones memorables en series populares como "Friends", "Monk"," Law & Order", y "King of the Hill". Aunque nunca alcanzó el estatus de estrella principal, sus actuaciones siempre aportaron intensidad y profundidad a cada proyecto. Katt era conocido por interpretar personajes oscuros o poco convencionales, desde policías corruptos hasta antagonistas intimidantes. Su habilidad para encarnar figuras complejas le permitió destacarse en roles secundarios que capturaban la atención del público. Incluso en papeles pequeños, como su aparición en "School of Rock", lograba dejar una impresión duradera. Más allá de la pantalla, también exploró el teatro. En 2004 participó en la obra off-Broadway "A Second-Hand Memory", escrita por Woody Allen.