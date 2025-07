Una soltera de 'First Dates' deja roto a su cita nada más empezar: "Tengo una enfermedad rara sin cura"

Laura, una mujer de 34 años procedente de Madrid, acudió al programa 'First Dates' con la esperanza de encontrar el amor. Sin embargo, su encuentro con Borja, un cacereño de 39 años, no terminó como esperaba. En la última entrega del conocido programa de citas, él se presentó como celador, y comenzó su discurso a cámara destacando la importancia de su labor: "Trabajo con personas enfermas, y no solo tratamos sus dolencias físicas, también hay que estar ahí emocionalmente".

A lo largo de la velada, Borja sorprendió al compartir que en sus días libres podía pasarse jugando a los videojuegos desde las 8 de la noche hasta las 5 de la madrugada. Laura, por su parte, se describió como una mujer extrovertida, habladora y con una personalidad compleja pero vibrante. También compartía la afición por los videojuegos, algo que a Borja le emocionó: «Me parece genial que coincidamos en esto. A veces me he topado con gente que lo ve como algo negativo», dijo.

Nada más empezar la cita, Borja le reveló que era sanitario, a lo que Laura respondió de forma negativa por su «relación con los hospitales». Tras ello, la joven de Madrid reveló un aspecto muy personal: sufre neurofibromatosis, una enfermedad poco común que afecta a un pequeño porcentaje de la población. «Tengo una enfermedad rara sin cura», comentó, sin tapujos. Como él no conocía las implicaciones de su enfermedad, Laura explicó en lo que consistía.

Laura durante su cita en First Dates Cuatro

¿Qué es la neurofibromatosis?

La neurofibromatosis es un grupo de enfermedades genéticas que provocan el crecimiento de tumores en los nervios del sistema nervioso central y periférico. Hay diferentes tipos, siendo el más común la tipo 1, también conocida como enfermedad de von Recklinghausen. En ocasiones se transmite, aunque cerca del 50% de los casos aparecen de manera espontánea.

Los principales síntomas incluyen manchas café‑con‑leche, pecas en axilas o ingles, TDAH, esclerosis, deformidades óseas y, de forma ocasional, tumores. «Tengo malformaciones, nací con manchitas por todo el cuerpo, soy medio dálmata», bromeó Laura durante su cita en 'First Dates' señalando las pecas en su cuello. Durante los totales, la madrileña aportó mayores detalles: «En el cole creían que eran chupetones, me decían "Laura, ¿vas marcada?' y yo, no, son mis manchas"».

Además, le comentó que su enfermedad no tiene cura y que «también conlleva TDAH (yo tengo TDAH) esclerosis y dificultades en el aprendizaje», explicó con naturalidad. Incluso le quitó hierro al asunto: «Estoy bastante bien. Podría haber nacido con un tumor o un tercer brazo», sonrió.

Borja y Laura durante su cita en First Dates Cuatro

La neurofibromatosis afecta aproximadamente a 1 de cada 3.000 personas, según datos de la Asociación Española de Neurofibromatosis. Esto significa que es una enfermedad rara, pero no tan infrecuente como podría parecer, con miles de personas afectadas en España. Se estima que hay unas 15.000 en nuestro país, según el CNIO.

Sin embargo, y a medida que avanzaba la conversación, Laura percibió a Borja como alguien demasiado callado. «Tuve que sacar todos los temas, y eso me agota. Me gusta que la otra persona también tire de la conversación», expresó al final de la cita. Borja, en cambio, quedó encantado y mostró interés en continuar conociéndola. Pero la soltera no compartía la misma impresión: «No tendría una segunda cita. Prefiero a los chicos más directos, no quiero ser yo la que lleve todo el peso».