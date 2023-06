Muere el actor Paxton Whitehead ("Friends") a los 85 años

El veterano actor Paxton Whitehead murió el viernes pasado a los 85 años en un hospital de Virginia según informó su hijo Charles a "The Hollywood Reporter".

Para los más cinéfilos, su papel más memorable fue en 1986 en la película "Back To School", como el Dr. Phillip Barbay, el estirado profesor que tiene que lidiar con Thornton Melon, interpretado por Rodney Dangerfield como un hombre de negocios que intenta obtener su título universitario. Pero sus comienzos y casi toda su vida estuvo ligada a la Royal Shakespeare Company, donde comenzó a finales de la década de 1950. Whitehead también se desempeñó como director artístico del Shaw Festival, una de las compañías de teatro de repertorio más grandes, que originalmente solo presentaba espectáculos escritos por George Bernard Shaw. Sirvió hasta 1977, apareciendo en muchas producciones como actor y dando la bienvenida a personajes como la reina Isabel II y el príncipe Felipe, Indira Gandhi y Pierre Trudeau. Más tarde, apareció regularmente en el Old Globe de San Diego.

Paxton en uno de sus míticos papeles La Razón

Su trabajo se vio recompensado en 1980, en su trabajo como Pellinore en la reposición de "Camelot" en 1980,donde el actor consiguió una nominación al premio Tony y apareció otras 16 veces en Broadway entre 1962 y 2018. En particular, interpretó a Sherlock Holmes en The Crucifer of Blood de 1978-79 , que tuvo 236 funciones en el Teatro Helen Hayes, coprotagonizó Glenn Close y fue nominado a cuatro premios Tony, ganando uno.

Whitehead también apareció en películas como Jumpin' Jack Flash (1986), Baby Boom (1987), The Adventures of Huck Finn (1993), My Boyfriend's Back (1993), The Duke (1999), Kate and Leopold (2001). y The Aristocrat (2009). Whitehead era un rostro familiar para los fanáticos de la televisión y aparecía en exitosos programas como "3rd Rock From The Sun", "Frasier", "Friends", donde hizo el papel del dueño de la tienda de Bloomingdale's en la que trabaja Jennifer Aniston, "The West Wing", "El equipo A" y "The Drew Carey Show".