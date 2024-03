La extraña muerte de la actriz Robyn Bernard, estrella de "Hospital General", a los 64 años

La actriz Robyn Bernard, conocida por su papel de Terry Brock en la veterana serie de televisión "Hospital General", ha muerto a los 64 años en California.

Las circunstancias de su muerte aún no están claras. Según las primeras informaciones el cuerpo de la actriz fue encontrado en un espacio abierto detrás de un negocio de San Jacinto sobre las 4 am del martes por transeúntes, en la intersección de las avenidas Commonwealth y San Jacinto, según el Departamento del Sheriff del condado de Riverside. "No hubo evidencia de juego sucio", dijo el sargento del sheriff Deirdre Vickers. De momento se espera a la autopsia para conocer cuánto tiempo estuvo allí el cuerpo de la actriz y en qué circunstancias murió.

Detalle del informe forense Riverside Sheriff Office

Robyn Bernard nació el 26 de mayo de 1959 en Texas, Estados Unidos. Fue una actriz que comenzó muy joven, primero a cantar canciones con su hermana. Conocida por "Betty Blue" (1986), con una nominación al Premio de la Academia a la Mejor Película en Lengua Extranjera y a un BAFTA, "La diva" (1981) y" Entre salvajes (1989)", su primer protagonista le llegó en 1990 con "Wings". En televisión la fama le llegó en 1984 por aparecer de manera regular en 145 episodios de la serie "Hospital General", donde interpretó a Terry Brock. Su personaje desarrollaría un problema con la bebida que paralizó su carrera musical. Dejó el programa en marzo de 1990 cuando Terry consiguió un contrato discográfico.

Después de "Hospital General" trabajó en la miniserie francesa "Maigret" (1992) y la película "Reyes por un día" en 1997. Su último papel interpretativo fue en 2002 como psicóloga en "Voces desde la escuela secundaria" También sería estrella invitada en programas como "Whiz Kids", "The Facts of Life" y "Simon and Simon".