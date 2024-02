Muere Carlotta Dessi, periodista de Mediaset, a los 35 años

Carlotta Dessi, una de las periodistas más reconocidas de Mediaset, ha muerto repentinamente a los 35 años este martes. Aunque se desconoce la causa de la muerte, la profesional padecía una enfermedad y hace unas semanas la propia Carlotta habría escrito un post que sabe a despedida: “¡Ah, la vida! Cuando lo encuentras, cuando tocas con la mano el sufrimiento y la enfermedad. El miedo te hace temblar y la mente viaja”.

Ha sido el medio Tgcom24 el encargado de dar la triste noticia de la muerte de Dessi, periodista muy querida en Italia..Y es que la joven estuvo implicada en algunos de los formatos preferidos por el público. Además de participar en algunas investigaciones del reconocido programa de Mario Giordano de Rete 4, ha trabajado en otros formatos conocidos como "Pomeriggio 5", "Mattino 5" y "Fuori dal Coro".

En el último año la periodista se hizo menos visible por una dolencia que no ha trascendido y que puede haberle costado la vida desde que se le comunicara en agosto. Recientemente fue invitada a un programa de la televisión italiana, visiblemente mermada, donde ella había hecho múltiples apariciones en los últimos años. Se trata de su última intervención en televisión y fue al lado de Mario Giordano, que no paró de darle ánimo. En esta ocasión, la que sería su última aparición televisada, la joven aseguró que estaba convencida de que «hay que luchar, no hay que rendirse. Una cosa es segura. No estoy sola. No lo he estado desde el primer día que descubrí mi enfermedad, hace cuatro meses, en un caluroso verano milanés. Desde ese día, mi vida ha cambiado».

La periodista insistió en que su vida «ha cambiado para mí, para mi familia, para mi pareja. Pero desde el principio he sido arrollada por tanto amor y afecto, en todo momento. Estoy rodeada de personas y verdaderos amigos que nunca me dejan sola y siempre me dan mucha fuerza, especialmente cuando mis miedos se apoderan de mí».

Desde que se conoció la noticia de su muerte, las redes sociales se han llenado de condolencias de compañeros, familiares, amigos y espectadores. "Vola en el cielo stellina", le escribió su compañera de las noticias Valentina Caruso. El periodista Gabriele Parpiglia también tuvo palabras para su compañera: "Ma come si può 😢. Hola colega".