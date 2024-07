Murió a los 30 años el actor Mike Helsin

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto tras la trágica noticia del fallecimiento del actor Mike Heslin, quien murió a los 30 años después de sufrir un ataque al corazón. Su esposo, Nicolás James Wilson, conocido popularmente como Scotty Dynamo, compartió la devastadora noticia a través de sus redes sociales.

El fallecimiento de Heslin ocurrió el pasado martes 2 de julio, después de haber pasado una semana hospitalizado. En una conmovedora publicación, Wilson expresó su amor y admiración por Heslin, destacando su trabajo en las series "Lioness" y "The Holiday Proposal Plan". Wilson también reveló que los médicos no encontraron una causa específica para el paro cardíaco que sufrió Heslin, describiendo la situación como inexplicable dado que Heslin era joven y estaba en perfecta salud.

Mike Heslin había logrado construir una carrera multifacética en el mundo del entretenimiento, participando en cine, televisión y teatro. Era conocido por su versatilidad y talento, habiendo trabajado en una variedad de géneros y demostrado habilidades tanto en la actuación como en la producción y escritura de contenidos. Entre sus proyectos más reconocidos se encuentran actuaciones en producciones teatrales de Broadway y series de televisión, donde dejó una huella significativa.

La pareja se había casado hace menos de un año y tenía planes de formar una familia en un futuro cercano, cumpliendo así uno de los sueños de Heslin. En su emotiva despedida, Wilson describió a Heslin como una persona brillante, desinteresada y talentosa. "Michael era un ángel guardián de la vida real. Me acompañó durante múltiples etapas de mi lucha contra el cáncer. Era la primera persona a la que todos llamaban para compartir buenas noticias y el hombro perfecto para apoyarse en momentos difíciles", escribió Wilson.

Wilson destacó además la influencia positiva de Heslin en quienes lo rodeaban. "Era realmente el hombre más dulce, cariñoso y amoroso del mundo, y sacó lo mejor de todos los que tuvieron el placer de cruzarse con él. Se movía por la vida con facilidad y confianza, convirtiendo a todos a su alrededor en una mejor versión de sí mismos. No importa lo difícil que se pusieran las cosas, sabíamos que no había nada que no pudiéramos superar con Mike de nuestro lado".