Laysla De Oliveira: «Intenté conectar mi corazón con esas personas que sirven a nuestro país»

La actriz Laysla De Oliveira está exultante por su nuevo proyecto que acaba de estrenarse en SkyShowtime. Se trata de «Special Ops: Lioness» la nueva serie creada por el nominado al Oscar Taylor Sheridan («1923»). Un thriller de espionaje protagonizado por Zoe Saldaña, Laysla De Oliveira, el nominado a un Emmy Michael Kelly, el ganador de un Oscar Morgan Freeman y la ganadora de un Oscar y productora ejecutiva Nicole Kidman. La ficción se inspira en un programa militar real de los EE. UU. y sigue la vida de Joe (Saldaña), al frente de la CIA en la guerra contra el terrorismo, mientras busca el equilibrio entre su vida personal y profesional. El Programa Lioness, supervisado por Kaitlyn Meade (Kidman) y Donald Westfield (Kelly), recluta a una enérgica marine llamada Cruz (De Oliveira) para que se infiltre junto a Joe entre los cabecillas del terrorismo.

¿Qué le gustó de la serie y de su personaje?

Lo primero que me gustó es que estaría trabajando en una serie de Taylor Sheridan con Zoe Saldaña, Nicole Kidman, Morgan Freeman, y Michael Kelly. Así que eso estuvo bastante bien. Pero lo que realmente me gustó de la serie es que Taylor Sheridan es un escritor muy prolífico. Él mismo lo dice: escribe historias muy simples con personajes complejos, y esos personajes conducen la historia. Cruz Manuelos tiene tanta horquilla: es increíblemente dura, pero también muy vulnerable, lo que le da una textura preciosa. Me hacía mucha ilusión explorar eso.

Es un papel difícil, no sólo físicamente, sino también mentalmente. ¿Cómo se preparó?

El aspecto físico era aterrador. Antes sólo hacía yoga, y ahora soy una chica de gimnasio. Tuve mucha suerte de que me entrenaron muy bien. Tuve un SEAL de la Marina que me formó con su experiencia. Jared Shaw es increíble. Fue un SEAL de la Marina durante nueve años. Y fue una fuente increíble para cualquier pregunta militar que pudiera tener también. Hice una hora de entrenamiento de fuerza, una hora de entrenamiento con armas y una hora de entrenamiento con nuestro increíble equipo de acrobacias. Así que fueron tres horas al día durante cinco días hasta que rodamos. Así que me sentía fuerte y preparada. Y en cuanto a la parte emocional, intenté ver tantos documentales como pude y observar a esas personas que sirven a nuestro país, por lo que han pasado, y su lenguaje corporal, e intenté conectar mi corazón con el suyo para poder contar su historia lo mejor posible.

Cómo ha sido trabajar con Taylor Sheridan y pasar tiempo con Zoe Saldaña?

Es un sueño hecho realidad. Taylor no sólo es un gran escritor, sino también un gran profesor de interpretación. Solía ser entrenador de actuación antes de ser escritor. Cuando revisamos el guión, tenía las notas más increíbles. Realmente sabe cómo llevarte allí. Me sentí muy afortunada. Y Zoe es una de las personas más cariñosas, amables y genuinas con las que he trabajado. Me tomó bajo su ala y me motivó mucho. Y cualquier cosa que hago, ella: «Eres la mejor».

Cuándo los espectadores vean la serie, ¿que mensaje cree que calará?

Taylor es muy bueno creando arte que invita a la reflexión. Exploraremos el concepto de patriarcado, pero también el de moralidad. Creo que se trata más de hacer pensar a la gente. Creo que realmente lo hará.

¿Quiere hacer una segunda temporada?

Me encantaría. Este es el trabajo de mis sueños. Lo haré hasta que me digan que me vaya.