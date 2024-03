Los nuevos secretos de la alta sociedad londinense llegan de la mano de "Belgravia. The Next Chapter""

El esperado spin-off de "Belgravia", titulado "Belgravia: The Next Chapter", se estrenará el próximo lunes 11 de marzo en Movistar Plus+. Los espectadores podrán disfrutar de un nuevo episodio cada lunes hasta completar los ocho capítulos.

La serie sigue la historia del matrimonio Trenchard, interpretado por Benjamin Wainwright y Harriet Slater, quienes dan vida a Lord Frederick Trenchard y Clara Dunn, respectivamente. La trama, creada por Helen Edmundson sobre la serie original de Julian Fellows, nos lleva de regreso a 1871, donde la alta sociedad inglesa se congrega en un lujoso baile. Allí, Clara, una joven cantante, cautiva el corazón de Lord Frederick Trenchard, desencadenando una serie de eventos que llevarán a la pareja a un matrimonio inesperado. Sin embargo, no todo será felicidad para los recién casados, ya que el pasado oscuro de Frederick y su comportamiento violento desencadenarán conflictos en su relación.

El elenco de la serie cuenta con destacadas actuaciones de Edward Bluemel, Elaine Cassidy, Miles Jupp, Hannah Onslow, Toby Regbo, Sophie Winkleman, y Liam Garrigan, entre otros.

La serie, creada y escrita por Helen Edmundson, cuenta con la producción ejecutiva de Joanna Strevens y John Alexander, mientras que Julian Fellowes, Nigel Marchant y Gareth Neame figuran como productores ejecutivos. La producción está a cargo de Carnival, con dirección a cargo de Paul Wilmshurst, John Alexander, Marisol Adler y Roger Goldby. Con un elenco estelar y una trama intrigante, "Belgravia: The Next Chapter" promete cautivar a los espectadores con su fascinante historia de amor y secretos ocultos en la alta sociedad inglesa del siglo XIX.