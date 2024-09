Oro en audiencias para Antena 3

Oro en audiencias para Atresmedia TV y Antena 3 en agosto. En un mes marcado por el mayor acontecimiento deportivo, los Juegos Olímpicos, Atresmedia sigue con su paso firme y conquista la triple corona. Es el grupo líder (24,3%), prolongando su liderazgo por decimosexto mes consecutivo, pese a contar con un canal menos que su rival.

Antena 3 (11,1%) muestra su dominio y se corona como la cadena líder y laSexta (5,4%) vuelve a imponerse su rival, y ya durante 38 meses consecutivos. Antena 3 (11,1%) protagoniza las audiencias de agosto al alzarse con el liderazgo absoluto entre las cadenas de televisión, tras su espectacular remontada frente a la cadena pública, que contaba con la emisión de diferentes eventos deportivos, entre ellos, los Juegos Olímpicos de París 2024. Además, Antena 3 aumenta la ventaja con Telecinco, cadena que ha quedado fuera de la competición cayendo nuevamente a la tercera plaza y marcando, además, su mínimo histórico, +2,5 puntos y vuelve a ser la cadena privada por la que más gente pasa cada día, con más de 8,9 millones de espectadores únicos y la que concentra las emisiones no deportivas más vistas con Antena 3 Noticias a la cabeza.

Líder absoluta en Sobremesa con un 15,6% de cuota, la cadena de Atresmedia también lidera la Mañana L-V sobre su competidor (12,0% vs 10,6%), la Tarde (10,4% vs 9,6%) y el Prime Time (10,6% vs 8,1%), donde además es la cadena líder de L-V (11,3%). laSexta (5,4%) continúa otro mes más como la tercera cadena privada más vista, de nuevo por delante de su competidor, y ya son 38 meses de manera consecutiva.

En agosto, Antena 3 consigue nuevamente los informativos, los programas y las series más vistas de la televisión. Antena 3 Noticiascrece y encadena 56 meses de liderazgo ininterrumpido con una media del 16,7% de cuota y se sitúa como el contenido no deportivo más visto del mes con Antena 3 Noticias 1, líder y el informativo de mayor cuota de la televisión. Además de en informativos, es líder en entretenimiento con los programas más vistos de la TV con «La ruleta de la suerte» y «Pasapalabra», ambos líderes, al igual que «Cocina abierta de Karlos Arguiñano».

En la tarde, «YAS Verano» ha vuelto a ser la actualidad más vista de la tarde, y líder frente a «TardeAR», antes de que «Y ahora Sonsoles» estrene temporada de nuevo como líder absoluto en la tarde y mejorando su arranque respecto al curso pasado. Antena 3 tiene, un mes más, las series más vistas de la televisión. Acapara el ranking de ficción, logrando cuatro del top 5 y con «Sueños de libertad» de nuevo en primera posición y líder invicta, seguida de «Pecado original», que se despide siendo igualmente líder, al igual que lo ha sido en su media global.

laSexta (5,4%) vuelve a liderar sobre su más directo competidor y ya suma 38 meses ininterrumpidos por delante. «Aruser@s» estrena también temporada este mes y lo hace igualmente mejorando sus resultados de la anterior y como el líder imbatible de la mañana; «Al Rojo Vivo», es el programa de mayor aportación a la cadena con un 8,9% y laSexta Noticias es su contenido más visto, de nuevo a una amplia distancia con su competidor y todas sus ediciones por delante de las de su rival.

En cuanto a las temáticas, los canales de Atresmedia TV siguen creciendo. Nova (2,5%) sube y es la cadena femenina líder con su mejor mes desde abril de 2022, por delante de su competidora, un mes más. Atreseries (2,1%) firma el mejor agosto de su historia y continúa como la cadena de nueva creación líder. Neox (2,0%) también crece y sigue destacando en Target Comercial (2,6%), y en 25-44 años (3,8%). Y Mega (1,4%) también sube con el regreso de «El Chiringuito de jugones», lo más visto del canal, y siguen destacando sus registros en el público masculino (1,8%) y en Target Comercial (1,7%).

Atresmedia TV continúa como el Grupo líder de audiencia, pese a tener un canal menos que su rivaly a los eventos deportivos del mes. Así, vuelve a situarse a la cabeza ya durante 16 meses consecutivos, con un 24,3%, de nuevo a una ventaja con su rival de +0,3 puntos. Asimismo, vuelve a ser otro mes el grupo líder en Sobremesa (28,3%) y la Tarde (24,1%).