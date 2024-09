'La Revuelta' y el 'Grand Prix del Verano' alteran la programación de las series de TVE

La llegada de la nueva temporada televisiva trae consigo cambios en la programación. La primera semana de septiembre contará con un reajuste en los horarios de algunas de las series más populares de RTVE, debido a la incorporación de nuevos programas como 'La revuelta', presentado por David Broncano, y las últimas emisiones (segunda semifinal y final) del icónico 'Grand Prix del Verano' de la mano de Ramón García 'Ramontxu'. Estos movimientos buscan disputar el liderazgo del prime time a 'El Hormiguero' de Pablo Motos, generando una competencia intensa en la franja horaria nocturna.

Sin embargo, el impacto de estos cambios no se limita solo a la batalla por la audiencia en horario estelar. Las modificaciones también han afectado a las series diarias, que ya venían sufriendo alteraciones debido a la cobertura de eventos deportivos durante el verano. En particular, la serie "4 estrellas", que se encuentra en su recta final, será una de las más perjudicadas. Esta ficción, que narra las aventuras en un hotel de provincia, verá reducido su tiempo de emisión esta semana. RTVE ha programado únicamente dos capítulos, que se emitirán el martes 3 y el miércoles 4 de septiembre a las 21:55 horas, mientras que el lunes su espacio habitual será ocupado por el 'Grand Prix del Verano'. Aún no se ha confirmado cuándo y cómo se emitirán los últimos episodios, dejando en vilo a sus seguidores.

Por otro lado, la serie "La moderna" y el drama de época "La promesa" también verán alterados sus horarios. Aunque RTVE no ha comunicado oficialmente los cambios, se espera que ambas series mantengan su horario habitual el lunes 2, miércoles 4 y jueves 5 de septiembre, debido a la emisión de 'La Vuelta' por La 2. Según esta previsión, "La moderna" se emitirá a las 16:30 hora y "La promesa" a las 17:30 horas en esos días.

Sin embargo, la etapa de montaña del martes 3 de septiembre, que concluirá en Lagos de Covadonga, podría provocar retrasos significativos. En este caso, se estima que "La moderna" se pospondrá una hora, lo que dejaría fuera de la parrilla a "La promesa". Una situación similar se espera para el viernes 6 de septiembre, cuando la etapa de 'La Vuelta' entre Logroño y el Alto de Moncalvillo podría extenderse, causando la cancelación de "La promesa" y un retraso adicional en "La moderna".