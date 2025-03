Oscars: Una década de altibajos en la audiencia televisiva

A lo largo de la última década, la ceremonia de los Premios Oscar ha experimentado variaciones significativas en sus niveles de audiencia televisiva. Estos cambios reflejan no solo la evolución de la industria cinematográfica, sino también las transformaciones en los hábitos de consumo de entretenimiento del público. Para explicar esta tendencia hemos hecho un análisis año por año de la audiencia de la gala, junto con las películas ganadoras y los presentadores que marcaron cada edición en los últimos 10 años.

Sin duda los presentadores de cada año y las películas nominadas han marcado un patrón y el interés de los espectadores depende directamente de la popularidad y el atractivo general de las películas nominadas, en particular la ganadora.

En el año 2015, La 87ª edición de los Oscar, la Película ganadora fue "Birdman" y Neil Patrick Harris debutó como anfitrión, aportando su estilo característico a la gala. La audiencia alcanzó los 37.3 millones, una cifra sólida aunque ligeramente inferior a años anteriores. Al año siguiente, en un año marcado por debates sobre la diversidad en Hollywood, Chris Rock asumió la conducción de la ceremonia. "Spotlight" se llevó el premio a la mejor película, y la audiencia descendió a 34.4 millones. En la 89ª edición, la gala será recordada por el error en el anuncio de la mejor película, inicialmente otorgado a "La La Land" y posteriormente corregido a "Moonlight". Jimmy Kimmel debutó como presentador, y la audiencia continuó su tendencia a la baja con 32.9 millones.

"The Shape of Water" de Guillermo del Toro fue la gran triunfadora de los premios de 2018. Jimmy Kimmel repitió como anfitrión, pero la audiencia sufrió una caída notable, registrando solo 26.5 millones, la cifra más baja hasta entonces. Tras controversias previas, la 91ª edición se llevó a cabo sin un presentador principal. A pesar de las expectativas, la audiencia repuntó ligeramente hasta los 29.6 millones, y el premio a la Mejor Película recayó en "Green Book".

Al año siguiente, en 2020, "Parasite" hizo historia al ser la primera película de habla no inglesa en ganar el Oscar a la Mejor Película. Sin embargo, la audiencia descendió a 23.6 millones, otra vez sin presentador. La pandemia de COVID-19 afectó significativamente la producción y el consumo de cine. La 93ª edición, adaptada a las circunstancias, registró una audiencia de solo 10.4 millones, la más baja en la historia de los Oscar, en la que ganó la cinta "Nomaland". En 2022 la ceremonia intentó recuperar su esplendor con tres presentadoras: Wanda Sykes, Amy Schumer y Regina Hall. "CODA" se alzó con el premio principal, y la audiencia mostró una recuperación, alcanzando 16.6 millones.

Jimmy Kimmel regresó como anfitrión en una gala (2023) que premió a "Everything Everywhere All at Once". La audiencia continuó su tendencia al alza con 18.7 millones. El año pasado la cinta ganadora fue "Oppenheimer" de Christopher Nolan. Jimmy Kimmel mantuvo su rol de presentador, y la audiencia alcanzó 19.5 millones, la más alta desde 2020. A lo largo de estos diez años, la audiencia de los Premios Oscar ha mostrado una tendencia general a la baja, influenciada por diversos factores como cambios en los hábitos de consumo, la pandemia y la ausencia de grandes éxitos de taquilla entre las películas nominadas, así como la falta de innovaciones en el formato de la gala que mantengan el interés del público.

Las apuestas de la IA

Para este año, y teniendo en cuenta que la gala de los Premios Oscar con la mayor audiencia televisiva registrada fue la de 1998, cuando "Titanic" ganó el premio a Mejor Película, y Billy Cristal consiguió reunir a 57,25 millones de espectadores en EE. UU, le hemos pedido a la IA una estimación basada en los resultados anteriores y las tendencias. Según Chat GPT: "El mayor impacto en la audiencia parece venir más de las películas nominadas y ganadoras que de los presentadores. Cuando hay películas muy populares y que han conectado con el público, la gala suele tener mejores cifras. Sin embargo, los cambios en los hábitos de consumo (plataformas de streaming, fragmentación de la audiencia) han hecho que la tendencia general sea a la baja, independientemente de quién presente".

Por ello, la estimación de la IA, "basándonos en tendencias recientes y expectativas de la industria, se anticipa una audiencia que podría superar los 20 millones de espectadores a nivel mundial. Además, la presencia de películas destacadas como "Emilia Pérez", que lidera las nominaciones con 13 categorías, ha generado expectativas adicionales".