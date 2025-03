El padre de Meghan Markle critica la serie de Netflix: "Está fingiendo delante de las cámaras"

Después de la expectación levantada por el estreno en Netflix de la serie documental de la duquesa de Sussex, "Con amor, Meghan" ("With Love, Meghan") el padre distanciado de Meghan Markle, Thomas Markle Sr., ha dado su opinión sobre el material y no ha dudado en criticar la serie de la plataforma de streaming diciendo que ella “nunca ha sido auténtica”.

"Quizás me siente y lo vea algún día, pero no estoy seguro", dijo el padre en declaraciones al "Daily Mail", admitiendo que ha visto "un montón de clips" de la serie de ocho partes. En su opinión, su hija ha usado expresiones faciales “planificadas previamente” en su programa. Afirma que lo sabe porque "se esfuerza demasiado. Desafortunadamente, Meghan nunca ha sido auténtica. Tiene que pensar en todo. No es espontánea". La serie se ha situado en el top 10 de la plataforma pero a un padre no se le engaña: "Todo lo que dice está planeado y ensayado de antemano. Me hace reír porque conozco todas sus miradas y expresiones. Sé cuándo está fingiendo delante de las cámaras. Se esfuerza tanto por ser perfecta que se pone tensa cada vez que la cámara la enfoca".

Thomas ha trabajado para varios proyectos televisivos como director de iluminación y asegura que los programas de cocina son "muy aburridos" y necesitan un presentador apasionado para no hundir la audiencia y cansar a los espectadores. "Cuando estás rellenando el trasero del pavo, tiene que parecer que te estás divirtiendo haciéndolo. Los mejores cocineros son divertidos, se equivocan, son humanos. Ella solo quiere ser perfecta. Es triste porque se está esforzando mucho por seguir siendo el centro de atención", explicó.

En la serie, Meghan comparte su pasión por la elaboración de mermeladas, relacionándola con los recuerdos de su abuela, Doris, quien falleció en 2011. Espera que sus propios hijos, Archie y Lilibet, asocien el olor de la fruta cocinada a fuego lento con el regreso a casa de la escuela. Sin embargo, su padre cree que su madre no habría aprobado que Meghan rechazara el apellido Markle. “Mi madre quería mucho a Meghan, pero se sentiría muy decepcionada si supiera que Meghan ya no quiere usar el nombre 'Markle'. Mi madre estaba orgullosa de ser una Markle. Yo también”, dijo. “Meghan nunca tuvo problemas con el nombre Markle hasta que conoció al príncipe Harry”. Con sarcasmo, agregó: “Ahora tengo que decir: 'Soy el padre de Meghan Sussex'”.

También se muestra dolido por algunas mentirijillas vertidas durante el programa por su hija. Ella afirma que creció comiendo cenas televisadas y comida rápida, y sin embargo, Thomas asegura que “a veces comíamos comida preparada para el televisor, ¿qué familia no lo hace? Pero yo tenía dos trabajos, así que el dinero nunca fue un problema. Salíamos a comer al menos tres veces por semana y pedíamos comida a domicilio el resto del tiempo”, dijo. Recordó que llevaba con frecuencia a Meghan a restaurantes de lujo en Hollywood, incluido Musso & Frank, un restaurante histórico frecuentado por celebridades.

Por último quiso criticar los elementos utilizados para cocinar que no la conectan con el espectador: "“Meghan debería hacer comida asequible y mostrarle a la gente cómo hacer rendir su presupuesto de alimentos. “No creo que la mayoría de la gente hoy en día pueda permitirse gastar 90 dólares en fruta. Ella no está en contacto con la gente normal”. A pesar de recibir críticas por parte de los espectadores, la serie ha sido renovada para una segunda temporada con los episodios ya rodados por la Duquesa.