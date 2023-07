Pedro Sánchez le dedica unas emotivas palabras a Jorge Javier Vázquez: ''Ojalá vuelva a la televisión''

El pasado 16 de julio, el podcast de Carlos Peguer y Maria de los Ángeles Maturana, conocidos como ‘La pija y la quinqui’, cerró su segunda temporada con la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La entrevista de los dos jóvenes al líder del partido socialista abordó diversos temas mostrando como Sánchez está muy informado en cuanto a la cultura que en la actualidad reina en la juventud.

Después de repasar los míticos tuits del político antes de llegar a la presidencia, Peguer y Mariang quisieron saber cómo afrontó Sánchez el haber intervenido telefónicamente, en el año 2014, en ‘Sálvame’ para hablar del toro de la Vega. "Soy muy fan de Jorge Javier Vázquez, yo no sabía que estaba en directo. Hago la llamada, que era por lo del toro de la Vega y de repente mi mujer me llama, que estaba trabajando en su oficina y me dice: '¿Qué has hecho?'", comenzaba a relatar Sánchez.

"Y me dice: 'Tienes a todo el mundo revolucionado, llaman personas para hablar conmigo, que estaban de acuerdo con Pedro Sánchez y que les había parecido bien que yo apareciese en 'Sálvame'. Se creó una polémica y un debate sobre si los políticos debíamos ir... Era una época en la que se demandaba por parte de la gente y los medios de comunicación conocer el lado más personal de los políticos. Y yo entré de esa manera", continuaba relatando.

Tras esto, Pedro Sánchez no dudó en aprovechar la situación para elogiar la faceta profesional del de Badalona. "Yo tengo muy buena relación con él desde entonces, me parece un tipo maravilloso. Además de lo que hace, es un tío muy inteligente, tiene mucho criterio... Ojalá vuelva a la televisión. Es un tipo que comunica muy bien", confesaba con claridad.

Después de estos halagos, Carlos Peguer quiso saber cuáles serían sus planes para hacer que ‘Sálvame’ regresase a la pequeña pantalla. El presidente del Gobierno aprovechó esta cuestión para volver a mostrar sus gustos audiovisuales haciendo referencia a la serie ‘Paquita Salas’ de los Javis."¿Qué vas a hacer para que vuelva 'Sálvame'? Taylor Swift y 'Sálvame'", le preguntaba Peguer. "Y 'Paquita Salas'", le respondía el propio Sánchez bromeando con que volvería a traer la famosa ficción española con una cuarta temporada.

Después de la entrevista

El de Tetuán, tras publicarse la entrevista concedida a los dos jóvenes hizo uso de sus redes sociales para confesar lo mucho que disfrutó. ‘’Me lo pasé tan bien con vosotros que os perdono la sobrada de la edad con Serrat, Perales y Beethoven. Después de haberos conocido, lo tengo claro: 50% de pija y 50% de quinqui. Sois geniales,@carlospeguer y @compIutense’’.