Carlos Alsina le propone a Àngels Barceló un cara a cara tras acusarle de ''soflamas y mentiras'' contra Pedro Sánchez

El locutor de radio, Carlos Alsina, a través de su programa en Onda Cero, ‘Más de uno’, ha querido lanzarle una proposición a su compañera de profesión, Àngels Barceló. La periodista aprovechó su espacio de trabajo en la Cadena Ser, con su programa ‘Hoy por Hoy’, para acusar a Alsina de atacar a Pedro Sánchez con ‘’soflamas mañaneras’’ y mentiras hacia el presidente del Gobierno.

El presentador, al ser conocedor de estas acusaciones y tras confirmarse que iban dirigidas hacia él, le ha tendido una mano públicamente sugiriéndole realizar un debate entre ambos en la radio. "Está invitada a conversar sobre el periodismo, las mentiras, las soflamas y la relación del presidente con los medios de comunicación cuando ella quiera. Ante los oyentes de este programa y del suyo. Lo hacemos esta misma mañana, si se presta. ¡Hagámoslo hoy mismo con amor, inquina y buena compañía!", le proponía a la catalana.

Para la propia Barceló, el presidente del Gobierno tiene que hacer frente a ‘’las teorías que conforman eso que llaman ‘sanchismo’ además de no someterse a entrevistas al uso, sino a auténticos debates donde curiosamente, su oponente no es un político, no es su rival electoral, sino que es un periodista’’.

‘’No puede ser más importante el entrevistador que el entrevistado, y que la entrevista no se puede convertir en un pulso entre los dos, porque a eso se le llama debate, y con un entrevistado nunca hay que debatir. Una regla que no deberíamos olvidar nunca", continuaba reflexionando la periodista de la Cadena Ser.

Cabe recordar que las palabras dedicadas de Àngels a Carlos Alsina tienen su desencadenante tras las acusaciones, por parte de Pedro Sánchez, de señalar a algunos medios de comunicación y sus periodistas como críticos más que como profesionales de la información.

Alsina, al escuchar estas declaraciones de Sánchez no dudó en recalcarle su grave error. ‘’El único fallo que ha cometido es no haber aceptado entrevistas en los medios no afines para rebatir lo que él considera bulos y manipulaciones sobre su gestión. No se llama error que, cuando tú vetas al 90% de los programas de radio y de televisión y durante una legislatura entera dices: 'no es no' a cada petición de entrevista que te hacen, no estás cometiendo un error, estás incumpliendo con tu obligación de rendir cuentas ante los periodistas, los medios de comunicación y la sociedad", señalaba el periodista para dejar claro, de nuevo, que la obligación de un presidente del Gobierno ‘’no es ir a los medios a rebatir bulos sino ir a rendir cuentas de lo que hace como gobernante’’.