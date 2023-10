'La Pija y la Quinqui' desvelan, en 'La Resistencia' el dinero exacto que tienen en sus cuentas bancarias

‘La Resistencia’, el espacio de MovistarPlus+, dio la bienvenida el pasado martes, 17 de octubre, a Carlos Peguer y Mariang, los conocidos como ‘La Pija y la Quinqui’. Los dos jóvenes, que lograron el éxito gracias a las entrevistas realizadas a conocidos famosos en su podcast, se sentaron junto a David Broncano para hablar de su nueva temporada y cómo están llevando la fama.

Tanto Peguer como Mariang tuvieron que enfrentarse a las clásicas preguntas sobre ‘’el número de relaciones sexuales en un año y el dinero total que tienen en sus cuentas bancarias’’. Desde el primer momento, el jienense les sacó a sus invitados el asunto del sexo por lo que el joven extremeño no dudó en sincerarse: "Me las he apuntado en una nota del móvil. Te lo juro", soltaba en un primer momento provocando la curiosidad de Broncano quien no dudó en pedirle el móvil y ver que era cierto.

‘’Ha sido un mes complicado, podría haber sido mejor", continuaba diciendo Peguer para acto seguido, ver como el presentador mostraba a cámara la pantalla viéndose así el listado del invitado, en el que había marcado el 12 de octubre con una bandera de España. "Total, 10 veces", revelaba.

Por parte de la murciana, la cifra aumentaba un poco más, exactamente 15 veces, ‘’contando solo coito’’. Tras estas declaraciones, el cómico quiso saber si practicaban petting pero ambos lo negaron. Momentos después los dos jóvenes volvieron a mostrarse sinceros a la hora de revelar cuánto dinero disponen en sus cuentas bancarias. ‘’Yo, he de decir que debería tener mucho más pero gasto cómo un hijo de puta. Me encanta gastar, comprar ropita, invitar. Ahora mismo, 55.000 euros’’, soltaba Perguer a lo que la murciana afirmaba ‘’que tenía un poco menos: unos 40.000 euros’’.