'GH VIP 8': Yiya acusa a Carmen Alcayde de cobarde mientras que Avilés también la ataca a sus espaldas: ''Es un poco traicionera''

La casa de Guadalix de la Sierra, tras recibir a Yiya del Guillén, Naomi y José Antonio Avilés, parece que se ha removido todo un poco más, especialmente por la exparticipante de ‘Un príncipe para tres princesas’ y el colaborador y heladero los cuales no han dudado en cargar contra la periodista y presentadoraCarmen Alcayde.

Para Yiya, la valenciana no está jugando limpio y haciendo alarde, una vez más, de su carácter y sinceridad no ha dudado en acusar a su posible compañera de ‘’cobarde’’. ‘’Yo considero que eres una cobarde. Es muy fácil mojarse con los débiles pero no con los fuertes. Considero que Carmen va al sol que más calienta. Nos mojamos con lo fácil’’, soltaba en la cocina delante de varios de los habitantes de la casa de Guadalix de la Sierra. Alcayde por su parte se defendía diciendo que ‘’era su opinión’’ y que más de una vez ‘’ha discutido con Laura Bozzo diciéndole las cosas a la cara’’.

Tras este enfrentamiento entre ambas, ha sido José Antonio Avilés quien no ha dudado en opinar sobre la que fue su compañera en el programa ‘Sálvame’ y cargar contra ella. "Cuando yo trabajaba con ella en un programa de televisión, vendió a Lydia Lozano, cuando eran mejores amigas", revelaba el heladero. ‘’Carmen no es de tener muchos amigos. Es un poco traicionera, pero yo se lo digo a la cara, ¿eh?", concluía Avilés.

Aunque estas palabras del posible aspirante han tenido lugar la mañana del miércoles 18 de octubre, habrá que esperar a ver si es cierto que se lo dice a Alcayde a la cara. Ya que hace pocos días fue él mismo quien se acercó a Laura Bozzo para informarle de que Carmen estaría metiendo cizaña a sus compañeros contra ella para más tarde decirle a la presentadora peruana que no dijera que había sido él quien le había dado esa información.