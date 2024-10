La polémica llamada de Carmen Borrego que Terelu Campos intenta cortar en directo

En medio de la entrevista que José María Almoguera concedió a "¡De viernes!", el programa de Telecinco, un inesperado giro llegó con una llamada en directo de su madre, Carmen Borrego. El programa, que hasta ese momento había girado en torno a temas más conciliadores, se tensó cuando Carmen intervino para responder a su hijo. La situación se complicó cuando la hija menor de María Teresa Campos habló del dolor que arrastra por los problemas familiares, dejando claro que la reconciliación entre ambos no sería fácil.

"Tenemos muchas conversaciones pendientes", dijo Borrego, agradeciendo el gesto de su hijo pero visiblemente afectada. "No sé si habrá solución a todo lo que ha ocurrido, pero mi lugar como madre siempre estará, aunque me hayan hecho mucho daño", continuó, mostrando una mezcla de vulnerabilidad y firmeza que sorprendió al público y, especialmente, a José María. La intervención generó aplausos en el plató, pero también tensión, ya que Carmen insistió en que no era el momento ni el lugar para resolver sus diferencias en público.

Ante este clima de incomodidad, Terelu Campos intentó cortar la llamada de su hermana, intentando redirigir la conversación hacia lo positivo. Mientras tanto, José María, que había permanecido en silencio durante gran parte de la intervención de su madre, reaccionó después diciendo que no esperaba ese tono. "Pensaba que se iba a poner contenta", comentó, visiblemente desconcertado.

Al terminar la conversación, Almoguera reconoció que su madre estaba hablando desde el dolor y afirmó que su prioridad ahora es que Carmen pueda disfrutar de su nieto. A pesar de la tensión, dejó abierta la posibilidad de una futura reconciliación familiar, aunque dejó claro que no será algo inmediato. Las redes sociales no tardaron en comentar el emotivo momento, con opiniones divididas sobre el comportamiento de Carmen Borrego y el difícil momento familiar que atraviesa el clan Campos.