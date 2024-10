Terelu Campos abandona el plató tras el tenso cara a cara con José María Almoguera

Aparece un coche en pantalla. El reloj pasa de las 22:00 horas y el vehículo aparca. De él aparece José María Almoguera, con paso decidido, que entra directamente al plató de ‘De viernes’ en el que se cobrará su venganza. Llega dispuesto a quitar “máscaras”, a poner al clan Campos una vez más en el punto de mira. Comenzando por defenderse de las acusaciones de que no ha estado al lado de su abuela, María Teresa Campos. “me siento en ‘De viernes’ para quitar muchas caretas y demostrar quién miente y quién dice la verdad, con pruebas”. En el plató le espera su tía, Terelu Campos, que también recibirá lo suyo, según se establece en la escaleta. Un hueco especial tendrá su hija, Alejandra Rubio, quien se ha mostrado muy crítica con su primo por cómo ha puesto en jaque a Carmen Borrego. La madre será la peor parada y ella misma lo acepta. De hecho, ha cambiado de estrategia y pide que la dejen sola ante él, especialmente a su hermana, que tiene la difícil tarea de morderse la lengua en plató y dejar que sea ella quien se defienda después en su correspondiente programa. Paola Olmedo también sale en la conversación y no en los mejores términos. Así se presenta José María Almoguera ante la audiencia, en su primera entrevista en un plató de televisión.

Después de ir a publicidad, el joven esperaba de pie a que entrasen los presentadores. Pero en vez de Bea Archidona y Santi Acosta, como suele ser habitual, han esperado a presentar a su invitado. Antes se ha producido el tenso cara a cara entre sobrino y tía, cuando Terelu Campos ha entrado con el mismo paso firme, directa a saludar al hijo de su hermana: “Buenas noches José”, le decía mientras le besaba una mejilla y se daba un incómodo abrazo de segundos sin mirarse a los ojos y posicionándose frente a las cámaras. Rompió el hielo ella: “A ver, no es una noche fácil. No es una noche fácil para ti, tampoco lo es para mí, ni para las personas que nos queremos. Pero yo sí que tengo clara una cosa, que quiero que cuentes tu verdad, que quiero que hables de lo que has sentido, de tus sentimientos, que quiero que lo hagas con absoluta libertad y que yo lo que voy a hacer es marcharme un ratito de este plató para que puedas comenzar a contar lo que quieras y como quieras y luego regresaré. Porque tendré muchas preguntas que hacerte, como mis compañeros y los presentadores, Bea y Santi”, comenzó a decirle en el mismo instante que le tuvo enfrente.

“Pero, sobre todo, lo que quiero es que estés tranquilo. No es fácil. Tu sabes que te he dicho muchas veces que yo siempre que me pongo a ese lado, a pesar de llevar muchos años, nunca estoy tranquila. No es porque pase nada malo, sino que bueno, de alguna manera impone mucho. Tú has trabajado mucho y estás rodeado de compañeros y que me consta que has saludado y que te quieren y que espero que esto te ayude a respirar y a no perder la sonrisa. Suerte cariño”, decía atropelladamente, ya sí mirando a su sobrino a los ojos, pero sin dejarle hablar. Tan rápido como entró, soltó su discurso y se marchó, dispuesta a dejarle solo ante el peligro, pero con los mejores consejos de los que dispone para ayudarle a afrontar su “difícil noche”. Dejaba a los presentadores que le tomasen el relevo y saludasen a su invitado, que reconocía estar “muy nervioso” tras el cara a cara con su tía y ante lo que se avecina en su entrevista cargada de revelaciones y, según mantiene, también sus correspondientes “pruebas”.

José María Almoguera y Terelu Campos De viernes

“¿Qué supone para ti que tu tía Terelu esté sentada ahí para entrevistarte?”, le pregunta Bea Archidona tras darle dos besos: “Yo espero que sea un apoyo, más que un frente, entonces no me da ninguna intranquilidad de que esté aquí sentada”, responde él, sin parar de moverse por su nerviosismo. ¿A quién va a desenmascarar? Lo tiene claro: “A todos aquellos que han faltado a la verdad estos días y que no hayan dicho las cosas como realmente son”. No se refiere a su entorno más cercano, aunque sí a “familia”, lo que supone que a esos miembros no los considera ya parte de su círculo más íntimo. Esas personas que “han puesto en mi boca cosas que yo no he dicho”. Además, remata diciendo que su deseo es “contar mi versión y darme a conocer”, por lo que expresa su deseo a quedarse en el medio como personaje y desea que su imagen sea lo más fiel a la realidad posible y no tan distorsionada por las polémicas que le rodean y que un día más aborda bajo exclusiva.