Movistar Plus+ continúa reforzando su oferta televisiva con la incorporación del canal Mezzo, un referente internacional en contenidos de música clásica, ópera, ballet y jazz. Tal y como informa la página web Mundoplustv, este prestigioso canal pasa a estar disponible tanto en el paquete básico como en el servicio de streaming de la plataforma, en el dial 123, tras haber estado disponible únicamente como canal de suscripción adicional.

Lo mejor de la música clásica, disponible para todos

Mezzo, propiedad del grupo francés Groupe Canal+, cuenta con más de 25 años de trayectoria ofreciendo una programación especializada que destaca por su excelencia técnica y artística. Los abonados de Movistar Plus+ podrán disfrutar ahora de grandes producciones culturales como el Festival de Salzburgo, funciones del Ballet del Teatro Bolshói, o las temporadas completas de la Filarmónica de Viena, todo ello con la mejor calidad de imagen y sonido.

La llegada de Mezzo representa un importante paso para los aficionados a la música culta en España, que ahora tendrán acceso directo a contenidos de altísimo nivel desde algunos de los escenarios más reconocidos del mundo. Esta integración responde a la estrategia de Movistar Plus+ de diversificar su oferta e incluir canales temáticos que complementen su ya extensa programación en cine, series y deporte. Además, Mezzo también está disponible a través del servicio de streaming de Movistar Plus+, con un precio mensual de 9,99 euros, accesible desde cualquier operador, lo que amplía aún más las opciones de visualización. Esta novedad refuerza el compromiso de la plataforma con una televisión de calidad, pensada para todos los públicos y para satisfacer los gustos más exigentes. Con Mezzo, Movistar Plus+ se posiciona aún más como una plataforma integral para los amantes del arte y la cultura.