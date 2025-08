Las series y películas más populares en julio en España

Ha terminado julio y JustWatch, la guía de contenidos en streaming más grande del mundo, que agrupa en un solo lugar películas, series de TV y eventos deportivos de cientos de plataformas de streaming a nivel mundial, acaba de ofrecer los datos sobre las películas y series de televisión más populares en julio de 2025 en España.

En julio de 2025, el mercado del streaming en España vivió uno de sus meses más intensos gracias a la variedad, calidad y atractivo de las películas y series que lideraron el ranking de JustWatch, la mayor guía de contenidos digitales del mundo. Esta clasificación, confeccionada a partir de millones de interacciones mensuales de usuarios españoles, refleja de manera fiel los gustos del público y las tendencias del momento, perfilando tanto la nostalgia como el interés por las nuevas producciones.

La película más vista fue "Pecadores" (Amazon Prime). Este thriller dramático se ha consolidado en la cima por segundo mes consecutivo, atrapando a la audiencia con una historia protagonizada por dos hermanos gemelos que regresan a su ciudad de origen para encontrarse con un destino más oscuro de lo que imaginaban. Destacan las interpretaciones de sus protagonistas, que exploran las dualidades humanas y la lealtad familiar frente a la adversidad. El trabajo actoral y el guion intenso garantizan una experiencia emocional potente.

En segunda posición figura "Cónclave" (Filmin), que ha recobrado relevancia tras la elección del Papa León. Dirigida con elegancia, muestra los enigmas y conspiraciones que envuelven la selección del nuevo pontífice. El cardenal Lawrence, interpretado por un actor de renombre europeo, es pieza central en esta red de intrigas donde la fe personal se enfrenta a la maquinaria de poder vaticana.

Tercera es "El Amateur: Operación Venganza" (Netflix), donde un brillante criptógrafo de la CIA, encarnado por un actor premiado en festivales internacionales, se embarca en una búsqueda de justicia tras la muerte de su esposa. Luce como un thriller de alto voltaje, con persecuciones, dilemas éticos y una notable exploración de los límites del dolor humano.

En "Hereje" (Apple TV+), cuarta del ranking, dos jóvenes religiosas se ven atrapadas en una espiral de terror y manipulación psicológica dentro de la casa de un hombre siniestro. La claustrofobia y el juego de apariencias dominan una producción que sobresale por la intensidad de los roles femeninos y su atmósfera inquietante.

Quinta se posicionó "Jefes de Estado" (MAX), una comedia de acción donde el presidente de EE.UU. y el primer ministro británico, rivales por naturaleza, deben cooperar cuando un enemigo común atenta contra ellos. Los actores principales deslumbran con química y timing cómico a lo largo de una aventura internacional que mezcla humor y acción trepidante.

En sexto lugar está "Wicked: Parte Uno" (Disney+), precuela del mundo de Oz, en la que Elphaba y Glinda forman una amistad inesperada en la Universidad de Shiz. Su sinopsis revela un relato que cuestiona los conceptos de bien y mal y exhibe una visión fresca, contemporánea y feminista del clásico de L. Frank Baum.

A continuación, "28 Semanas Después" (Disney+) regresa al top con una aterradora visión de un Londres postapocalíptico. Seis meses después del brote zombie, el ejército estadounidense intenta restablecer el orden, pero un nuevo brote amenaza a la humanidad, en una historia cargada de tensión y desesperación, donde la supervivencia es el único objetivo.

En octava posición, "Un completo desconocido" (Filmin), narra el ascenso de Bob Dylan en el Nueva York de los 60, mostrando sus inicios en la escena folk hasta su legendaria actuación en el Newport Folk Festival. La película destaca no solo por la música, sino por las interpretaciones de su ecléctico elenco.

"El muro negro" (Movistar+), novena, sumerge a los espectadores en una inquietante fábula urbana: un grupo de vecinos queda, cada noche, encerrado inexplicablemente por un muro de ladrillos alrededor de su edificio. Su narrativa coral explora el miedo, la solidaridad y los secretos ocultos tras las paredes.

Cierra el ranking de películas "Warfare: Tiempo de guerra" (Amazon Prime), un drama bélico basado en hechos reales que expone el coste emocional de la violencia en la guerra de Irak. El escuadrón protagonista —liderado por un actor ganador de premios internacionales— se enfrenta a enemigos externos e internos, en un retrato vívido del trauma de combate.

Series

En el apartado de series, el fenómeno del mes fue "Tierra de mafiosos" (Netflix), una producción de tono brutal situada en el sur de Estados Unidos, en la que un atraco desencadena un violento enfrentamiento entre clanes. El personaje central —Shelby, padre endeudado— es el eje de una narración que ahonda en la dinámica de poder familiar, el crimen organizado y la redención personal. El reparto incluye caras conocidas del panorama internacional, siendo Tom Hardy uno de los principales reclamos como Harry Da Souza, el letal "fixer" de la familia Harrigan, acompañado por Helen Mirren y Pierce Brosnan en papeles clave.

En segunda posición, "El juego del calamar" (Netflix), la ya icónica serie surcoreana, permanece en la cresta gracias a su tercera temporada, en la que nuevos juegos despiadados ponen a prueba los límites morales y físicos de sus participantes. Protagonizan Lee Jung-jae y Wi Ha-joon, repitiendo sus intensos papeles frente a los desafíos de la avaricia humana.

Tercera es "The Institute" (Apple TV+), un thriller psicológico y de ciencia ficción en el que niños con poderes psíquicos son secuestrados y explotados por una organización secreta. El joven Luke, dotado de telequinesis, lidera la rebelión en una serie donde el suspense y la crítica social conviven a gran nivel, con reparto encabezado por promesas del cine juvenil.

Cuarta en popularidad, "The Bear" (Disney+), traslada su intensa acción a la cocina de Chicago. Carmy, chef de alta cocina interpretado por Jeremy Allen White, se enfrenta a la complicada gestión del modesto restaurante de su hermano fallecido, y a la vez, lucha con los fantasmas emocionales y familiares que le persiguen. La serie brilla por sus diálogos afilados y la autenticidad de su entorno culinario.

"Indomable" (HBO Max), quinta, nos presenta a Kyle Turner, un agente del servicio de parques nacionales (protagonizado por un intérprete de rostro familiar en el género detectivesco), mientras investiga una muerte insólita en la naturaleza y afronta secretos personales largamente enterrados.

"Ironheart" (Disney+) debuta en el sexto puesto como una carta de amor al género superheroico. Riri Williams, genio de la ingeniería y natural candidata a suceder a Iron Man, es interpretada por Dominique Thorne, quien aporta a la serie un aire fresco y gran carisma juvenil.

"SANDMAN" (Netflix), séptima, continúa expandiendo el universo del mítico cómic de Neil Gaiman. Tom Sturridge interpreta a Sueño (Morfeo), atrapado durante décadas por ocultistas en una narrativa fantástica y oscura llena de personajes sobrenaturales y reflexiones filosóficas.

El octavo lugar es para "Ángela" (Movistar+), un drama de actualidad que retrata la problemática de la violencia machista desde una perspectiva íntima, con una ejecución que privilegia la empatía y el realismo psicológico. El reparto se apoya en actores emergentes del panorama español.

"The Last of Us" (HBO Max), novena, mantiene a la audiencia emocionada en su segunda temporada. Pedro Pascal y Bella Ramsey encarnan a Joel y Ellie, enfrentados a peligros permanentes en unos Estados Unidos arrasados por la pandemia fúngica, donde su viaje redefine los límites de la humanidad y la confianza.

Y en décima posición, "Fundación" (Apple TV+), la colosal adaptación del clásico de Asimov, sigue la epopeya de los exiliados que luchan por preservar el conocimiento en una Galaxia al borde del colapso. Jared Harris y Lee Pace encabezan el actual y monumental elenco.