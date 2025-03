¿Qué colabora de 'Espejo Público' habría recibido mensajes "subidos de tono" por parte de José Luis Ábalos?

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, se enfrenta a nuevas controversias tras la revelación hecha en 'Espejo Público'. Según Miquel Valls, copresentador del programa matinal de Antena 3, una colaboradora del espacio habría recibido mensajes "subidos de tono" por parte del político.

La información ha salido a la luz este martes, cuando Miquel Valls ha relatado que la colaboradora coincidió con Ábalos en un conocido bar de Madrid frecuentado por periodistas y políticos. En ese encuentro, el exministro habría entablado conversación con ella y conseguido su número de teléfono. "Esta colaboradora asegura que los mensajes que recibe de Ábalos son… De punto y aparte", ha afirmado el periodista de Atresmedia, sugiriendo que su contenido era comprometedor. En respuesta, la presentadora Susanna Griso ha corroborado la versión y ha añadido que los mensajes contenían información sensible sobre Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

'Espejo Público' Atresmedia

El debate en el plató de Antena 3 se ha intensificado cuando Susana Díaz, expresidenta de la Junta de Andalucía y colaboradora del programa líder de las franja matinal, ha expresado su rechazo ante este tipo de comportamientos. "A mí esto me da asco", ha declarado con contundencia. No obstante, también ha matizado que estos hechos pertenecen a la vida privada del exministro y no implicaban delitos: "No estamos hablando de prostitución".

Miquel Valls, por su parte, ha mostrado preocupación por la naturaleza de los mensajes y ha reflexionado sobre las implicaciones éticas de este tipo de conductas en el ámbito político. "Si yo me dedicase a la política, me cuidaría mucho de decir o no ciertas cosas", ha comentado. A lo que Susana Díaz ha respondido: "Eso ya es moral". Sin embargo, lo más llamativo ha sido la afirmación de Susanna Griso sobre el contenido de los mensajes. La periodista ha asegurado que Ábalos "va a degüello" y que, además de los comentarios de índole personal, compartió detalles privados que afectarían directamente a la esposa de Pedro Sánchez y a temas internos del Gobierno y del PSOE.

Por otra parte, el escritor y periodista Ángel Antonio Herrera también ha participado en la tertulia de 'Espejo Público', señalando que cuando surgen estos temas en la política, suelen estar ligados a tramas más profundas. "Cuando aparece la palabra 'señoritas', también aparece la corrupción", ha comentado, sugiriendo que estas situaciones suelen estar relacionadas con escándalos que afectan la imagen de la clase política. Finalmente, Susanna Griso ha concluido con una advertencia sobre la importancia de la discreción en ciertos ámbitos: "En una noche en la que estés un poco alegre, eso es peligroso". Mientras la polémica crece y en las quinielas aparecen nombres de qué colaboradora hubiera sido la víctima, José Luis Ábalos no se ha pronunciado públicamente sobre estas acusaciones, dejando en el aire las dudas sobre el alcance real de estos mensajes y sus posibles consecuencias.