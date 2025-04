Un actor de "talla baja" critica la medida de Sumar que le impediría ejercer: "Vienen a quitarnos el trabajo"

Sumar ha llevado al Congreso de los Diputados una Propuesta No de Ley que impedirá alquilar a las personas de "talla baja" (acondroplasia) para mejorar la ley de seguridad ciudadana y vetar su participación en espectáculos taurinos, con tintes humorísticos o despedidas de soltero a cualquier persona con esta tipo de características físicas. 'En boca de todos' ha intentado hablar con el grupo político liderado por Yolanda Díaz pero no han encontrado respuesta, lo que sí han conseguido el magacín de actualidad de Cuatro liderado por Nacho Abad es hablar con Juan, quien lleva más de 20 años ejerciendo su profesión y que le parece mal que "haya personas que tengan esos complejos y vengan a quitarnos el trabajo".

En contra de que le quiten el trabajo por complejos

Juan, actor de talla baja con más de dos décadas de trayectoria, rechaza la propuesta de Sumar que busca prohibir ciertos espectáculos en los que participan personas como él. Considera que su trabajo es una profesión digna y critica la idea de que otros quieran imponer restricciones. "Me parece muy mal que ahora haya personas que tengan esos complejos y vengan a quitarnos el trabajo", declaró. Para él, la actuación es un arte y no una burla hacia su condición. "La gente se ríe del personaje que hay dentro, no de mí. No se ríen de mi talla, sino de lo que hago", explicó.

En relación con su participación en despedidas de soltero, Juan enfatiza que el propósito es simplemente divertir sin faltar al respeto. Además, asegura que estos eventos se rigen por contratos que garantizan el trato adecuado. "Se firma que no haya mofa, ni agresión ni faltas de respeto. Si lo hay, el contrato se rompe", señaló. Considera injusto que se quiera eliminar esta oportunidad laboral y defiende que cada persona debe tener el derecho de decidir sobre su propia profesión sin imposiciones externas.