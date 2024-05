Aitana desveló en “El Hormiguero” el último error que tuvo en un avión: “Me confundí de chico”

Aitana reventó anoche los registros de audiencia tras visitar de nuevo el plató de “El Hormiguero”, con 4.156.000 de espectadores únicos, consiguiendo una cuota de pantalla del 14,4%, consagrando al programa de Pablo Motos como el espacio más visto de la televisión del día de ayer. En la entrevista, la joven cantante catalana dejó varios detalles de su futuro concierto en el nuevo Santiago Bernabéu y en qué punto se encuentra su relación actual con su expareja, Sebastián Yatra, con quién sacó hace un par de semanas su nuevo hit, “Akureyri”. También hubo momentos para las anécdotas, destacando lo que le ocurrió en uno de sus últimos vuelos.

Problemas de vista

Como es habitual en las grandes estrellas del panorama musical, coger aviones y visitar continuamente los aeropuertos es el pan de cada día de los cantantes, también lo es para Aitana, que comentó lo que le ocurrió en su último viaje a Chile, sacando una sonrisa a todos los presentes: “En diciembre me fui a Chile y a mí en los vuelos me gusta hablar con todo el mundo de la tripulación, azafatas, azafatos, pilotos etc., en este vuelo por ejemplo eran cuatro pilotos y cuando descansaban pues tenían conversaciones con ellos, ya que me hice superamiga de todos ellos. No me fui ni un momento a mi asiento y me encontraba sin gafas en ese momento cuando una persona que trabaja conmigo, mi amiga Valle, me comentó que había un chico muy guapo en business. Yo, que sin mis gafas no veo bien, salgo a la zona a ver si veo a ese chico que me había dicho mi amiga y creo reconocer a la persona que se refería Valle y estábamos las dos de risas cuando le propuse ir al chico e invitarlo al concierto que iba a realizar en Chile” comentaba la cantante que decidió en ese momento averiguar la identidad de la persona en cuestión.

“Hablé con uno de los pilotos para saber la identidad del pasajero, pero no era posible asique decidí escribirle un mensaje en un papel, presentándome tanto a mí como mi amiga e invitarlo al concierto en Chile. Yo me moría de la vergüenza y le pedí a mi amiga Valle el favor de que fuera ella quién le entregase el papel y yo, que seguía avergonzada cuando me tocó sentarme en mi asiento, ni lo miré a los ojos. Fue cuando nos bajamos del avión, que estaba con mi padre en la pista cuando me tocan por la espalda y es este chico Daniel que me da las gracias por haberlo invitado, pero cuando me fijo bien, no era el chico que me había llamado la atención antes sino otra persona, ya que Valle fue por un pasillo y se fijó en este chico y yo me fui por otro distinto y me llamó la atención otro muchacho que no pudo disfrutar de mi invitación”, espetó finalmente la cantante, riéndose de su propio error.