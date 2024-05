Aitana invita al público de 'El Hormiguero' a su segundo concierto en el Bernabéu: "No voy a ganar nada"

En una noche llena de emociones y confesiones, Aitana se ha convertido en la protagonista indiscutible de 'El Hormiguero'. Con su carisma habitual y una genuina cercanía, la artista ha dejado huella en el programa presentado por Pablo Motos.

Desde el inicio, Aitana ha demostrado su conexión con el público al realizar un gesto conmovedor al invitar a sus seguidores a su próximo concierto en el Santiago Bernabéu. Un momento que llegó a provocar lágrimas de emoción entre algunos de sus fans presentes en el público.

Durante la entrevista, la joven cantante presentó su último sencillo titulado "Akureyri", en colaboración con Sebastián Yatra, una canción que evoca recuerdos personales de la artista, inspirada en un viaje familiar a Islandia. La elección del nombre no fue casualidad, ya que rememora el lugar donde Aitana experimentó "su primera aurora boreal", un momento que marcó su vida a los 15 años.

Sobre esta colaboración, Pablo Motos quiso preguntarle a Aitana por Sebastián Yatra y su relación en 'Akureyri'. Aitana compartió detalles sobre la composición de la canción durante su relación amorosa con Yatra, aunque aclaró que la canción originalmente iba a ser un proyecto en solitario. "Con Sebastián estoy componiendo mucho, pero esa canción se inició en una situación, se grabó en otra y se hizo el videoclip en otra. La canción, al principio, era solo para mí, cuando solo tenía los coros, pero cuando hicimos el estribillo, Sebastián me dijo que tenía que ser para todo el mundo", afirmó. No obstante, la química entre ambos artistas fue evidente, llevándolos a decidir interpretarla juntos: "Es un tema que se debe de cantar a dúo. Sé que hay un montón de especulaciones sobre nosotros, pero no se sabe nada. Sebastián y yo nos queremos mucho, y a la vista está".

Sin embargo, la entrevista también abordó aspectos más íntimos de la vida de Aitana, como la polémica generada en torno a sus bailes durante su última gira. Ante las críticas, la cantante mostró una actitud serena: "Cada uno que piense lo que quiera".

En cuanto a su próxima gira, Aitana reveló ambiciosos planes para ofrecer un "espectáculo inolvidable", aunque admitió que "económicamente podría no ser rentable". Sin embargo, su enfoque está en crear un "evento icónico que sorprenda" a su audiencia, prometiendo la presencia de múltiples invitados especiales.