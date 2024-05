No sabíamos que necesitábamos una falda midi de cuero roja hasta que hemos visto a Aitana conquistar 'El Hormiguero'

Aitana ha vuelto a 'El Hormiguero' para anunciar su segundo concierto en el Bernabéu para el 29 de diciembre, confirmar su relación con Sebastián Yatra y derrochar estilo como solo ella sabe. Nada más aparecer en el plató, la cantante ha dado una de las sorpresas más increíbles que se ha llevado el público. La invitada ha regalado a todos los presentes una entrada para disfrutar de uno de sus conciertos en el Santiago Bernabéu. "Aquí es donde hay un jaleo. Es una canción que cantas con tu ex, empezasteis a componerla durante un viaje, pero luego ya lo dejáis y yo aquí ya me he perdido", preguntó el presentador ante una incómoda Aitana. "Y todos se han perdido, ¿no? Estamos todos perdidos", le contestó la cantante. "Es verdad que yo soy muy vergonzosa con mi intimidad. Esto es una cosa que hemos compartido los dos, como profesionales, queremos que el foco sea la canción y por supuesto que nos queremos mucho. Y a la vista está, si es muy difícil fingir. Es que es real, nos queremos un montón". Y con eso nos quedamos, con que Aitana y Sebastián Yatra sean felices que es lo importante, aunque no nos cuadre que siempre hable de su vid privada cuando tiene algo que promocionar. Pero bueno, vamos a centrarnos en el estilismo de la cantante catalana para esta noche con Pablo Motos.

La falda roja promete ser una de las grandes tendencias de la temporada. Alexander McQueen, Balmain, Zimmermann, Jacquemus, Hermès, Burberry y Ulla Johnson apostaron por diferentes patrones en las pasarelas de primavera-verano 2024 y Zara, Mango y Massimo Dutti no han tardado en sacar sus propias versiones de la prenda llamada a protagonizar los looks de primavera. Y Aitana ya la ha lucido en 'El Hormiguero' combinándola con una camiseta de tirantes de lo más 'coquette' con un conejo y un lazo, que recordaba a las camisetas interiores que nos ponían nuestras madres de pequeñas. Una falda roja que ha terminado de combinar con una botas altas en blanco y negro.

La falda de cuero sigue siendo tendencia esta primavera-verano 2024 y Aitana lo ha dejado claro en esta noche de 'El Hormiguero' junto a Pablo Motos.