Aitana Ocaña, de su reconciliación a su gran trayectoria: “Nos dejamos llevar”

Aitana Ocaña ha llegado a posicionarse como una de las cantantes más reconocidas del panorama nacional. No hay ni una sola persona que no haya oído hablar de ella, ya sea por su paso en “Operación Triunfo”, por sus últimos grandes éxitos musicales o por sus idas y venidas conSebastián Yatra. La industria musical no es algo que le sea ajeno a la cantante catalana, y ha sabido exprimir sus oportunidades al máximo. Este martes será la gran invitada a “El Hormiguero”, al que regresa para promocionar su nueva canción “Akureyri”, que estrenó hace tan solo dos semanas.

La historia de Aitana, a pesar de ser muy joven, tiene una gran cantidad de detalles por los que no asombra que sus seguidores no quieran perderle la pista ni un solo momento, tendrían que ponerse al día otra vez de la historia. La cantante decidió probarse en el mundo de la música, pero no era su única opción. Como plan B barajó la posibilidad de estudiar Bellas Artes, ya que “era mi asignatura favorita”, dijo en una reciente entrevista. Se dio a conocer tras su paso por la Academia de “OT”, llegando a firmar con la discográfica Universal Music Group. Por el momento tiene tres discos de platino y ha arrasado con su última gira “Alpha Tour”.

Más allá de su prometedora trayectoria destaca su historia con el cantante Sebastián Yatra, la que siempre ha querido mantener en secreto. Después de una emocional ruptura el pasado año, que dejó a todos sorprendidos, se los volvió a ver juntos paseando por las calles de Madrid, e incluso llegaron a ir juntos a Islandia, donde grabaron “Akureyri”, que lleva el nombre de la ciudad en la que estuvieron. Se trata de la tercera canción que hace junto a Sebastián Yatra y, aunque en un principio mantuvieran que simplemente tenían una buena amistad, lo cierto es que en su letra se define a la perfección su relación y todo lo que han pasado juntos. No tardó mucho Sebastián en tirar de la manta y llegar a confesar el secreto a voces: han vuelto.

Aitana y Sebastián Yatra Gtres

Aitana, por su parte, siempre ha sido más delicada y prefiere no hablar de su vida personal con la prensa, a no ser que se trate de prensa extranjera. En una reciente entrevista a Billboard la cantante reveló el proceso que siguieron para realizar la canción: “Desde que hicimos la canción hasta que ha salido, ha habido todo, hemos pasado por todo. Ha habido momentos mejores, momentos peores…por eso es una canción tan de verdad”, explica en la revista. “Akureyri se hizo de una forma, se hizo de otra forma y se grabó de otra. Realmente nunca se sabía muy bien en qué proceso emocional estábamos. Creo que eso es lo bonito de Sebastián y yo, que nos dejamos llevar”.

Su relación profesional no concluye aquí, pues también ha dado a conocer que en estos momentos se encuentra inmersa en numerosas canciones con el artista colombiano. “Ahora mismo estamos muy felices y nos lo estamos pasando muy bien. Estamos componiendo mucho juntos, estamos pasando mucho tiempo juntos y yo estoy muy feliz”. Será esta noche cuando tenga lugar el esperado encuentro de la cantante catalana con Pablo Motos, puede que profundizando en esta reconciliación de la que todos sus seguidores están muy pendientes. Le sigue un sin fin de nuevos proyectos, pero la próxima vez que se le verá en España será el 7 de junio, donde dará el pistoletazo a su gira en el Iconica Santalucía Sevilla Fest.