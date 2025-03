Alejandra Rubio reacciona en directo ante el abandono de su madre en 'Supervivientes': "Está fastidiada"

Terelu Campos ha alcanzado su límite en Supervivientes y ha tomado la dura decisión de abandonar el reality. Durante la gala del jueves, la presentadora expresó su agotamiento físico y emocional, asegurando que ya no podía continuar en la competición. "Físicamente, no puedo, me voy a ir", confesó entre lágrimas a su compañera Makoke, quien intentó animarla. Sin embargo, la decisión de Terelu parecía firme, y no dudó en comunicar a la organización su deseo de activar el protocolo de abandono. Jorge Javier Vázquez, presentador del programa, ya adelantaba la difícil situación de la concursante al inicio de la gala. "Terelu ha llegado al límite de fuerzas y quiere abandonar", anunciaba. Poco después, la propia protagonista explicaba su estado: "Tengo el cuerpo machacado, o sea, reventado". Tras activar el protocolo, se subió a la barca entre emotivas despedidas de sus compañeros, poniendo fin a su aventura en Honduras.

La reacción de Alejandra Rubio y la despedida de Terelu

Desde el plató, su hija Alejandra Rubio no ocultó su sorpresa y emoción al ver a su madre al borde del abandono. "Espero que no se vaya, la verdad. Lo está haciendo muy bien y me está sorprendiendo mucho", comentó la joven, aunque reconoció que su madre estaba atravesando un momento complicado tras semanas en la isla. "Está fastidiada, son muchos días para ella", añadió.

Cuando Jorge Javier conectó con Terelu en directo, la incertidumbre era máxima. A tan solo una semana de superar la marca de días de su hermana Carmen Borrego en la isla, la presentadora compartió sus sentimientos: "Estaba mirando el mar con la mirada perdida, estoy peor que Jorge Javier". También destacó lo difícil que es transmitir el desgaste emocional que se vive en el concurso: "Hay un equipo increíble, pero es muy difícil plasmar lo que uno siente. Hay un 20% que no se puede traspasar a la cámara".

Finalmente, Terelu se mostró rota al despedirse y agradeció el apoyo del público. "Son muchos días peleando, más de lo que imagináis... No siento que tiro la toalla, pero a veces, aunque quieras, no puedes", declaró entre lágrimas.

El mechero de la discordia

Jorge Javier Vázquez anunció que una de las playas había incumplido gravemente las normas del concurso. "Esto va a tener importantes consecuencias", adelantó el presentador, generando gran expectación entre los espectadores. En Playa Furia, los concursantes fueron descubiertos utilizando un mechero amarillo para hacer fuego, una infracción que el equipo del programa calificó de "muy grave". Al enfrentarse a las imágenes que evidenciaban la falta, los participantes no tuvieron más remedio que admitir lo sucedido. Laura Madrueño también se pronunció al respecto, señalando que esta acción iba en contra del espíritu del reality y que las sanciones serían inevitables. Con la polémica servida, el programa prometió revelar en las próximas horas las consecuencias que enfrentará el grupo de Playa Furia, un giro inesperado que podría cambiar el rumbo del concurso.