Alessandro Lequio se queda sin sitio en la tertulia de "Vamos a ver"

Alessandro Lequiono ha aparecido en la mañana del viernes en la mesa de tertulia de "Vamos a ver" y en su lugar el programa matutino de Telecinco lo ha sustituido por un colaborador novedoso, que ha llamado la atención del público. En lugar del ex marido de Ana Obregón, Omar Suárez ha sido el encargado de ocupar la silla de Lequio en la tertulia. El ex reportero de "Sálvame" se había convertido en un colaborador fijo en las tertulias del magazine del fin de semana, "Fiesta", pero en el día de ayer ha dado el salto a la tertulia diaria.

Llega a la tertulia diaria

"Omar Suárez, bienvenido, es la primera vez que estás aquí con nosotros en este club social", han sido las palabras de bienvenida de Adriana Dorronsoro, que en verano ocupará el puesto de Joaquín Prat en la condución del espacio matutino diario de Mediaset. "Estoy estrenando el sofá", empezaba con alegría Omar, aunque admitía que sentía miedo por parte del resto de sus compañeros y de la propia presentadora, que le advertía de las malas vibras que desprende la esquina en la que sienta Omar, que habitualmente ocupaba Alessandro Lequio.

El verdadero motivo de la ausencia de Lequio

La llegada de Omar Suárez al programa "Vamos a ver" tiene una solución bastante sencilla y se trata de una sustitución de vacaciones, como suele ser habitual en este tipo de programas cuando llega el periodo estival. El contertulio italiano ha empezado desde este viernes su periodo vacacional, que durará unas semanas y llegará con las pilas cargadas en el mes de septiembre. Es importante resaltar que Omar ha consolidado su posición en la productora Unicorn Content tras el final de "Sálvame". No solo es una de las caras visibles de "Fiesta" junto a Emma García los fines de semana, sino que también ha sido incorporado en "TardeAR", donde hizo su debut la semana pasada, y en "Vamos a ver", donde comenzó este viernes, reemplazando al italiano.