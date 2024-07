Tremendo enfrentamiento en "La vida sin filtros" que deja en muy mal lugar a Alessandro Lequio: "pareces Tutankamón"

"La vida sin filtros" da mucho de lo que hablar una vez termina su emisión en las noches de los sábados en Telecinco. El programa de Mediaset presentado por Cristina Tárrega ya fue protagonista hace unas semanas por culpa de una invitada que cuestionaba la visión de los españoles con ciertos temas, como educación e impuestos, y está vez las relaciones sexuales han sido motivo de riña en el plató del programa, dejando al colaborador italiano y ex marido de Ana Obregón,Alessandro Lequio, en muy mal lugar.

Una discusión bastante sonora

Aylén, una joven de 20 años, fue la invitada el pasado sábado y fue al programa de Cristina Tárrega con un objetivo en mente: desenmascarar a su novio, un chico con el que llevaba algunos meses saliendo y había descubierto que le había sido infiel en más de una ocasión. Unas deslealtades y faltas de respeto hacía Aylén por parte de su novio, que han sido defendidas por Alessandro Lequio, que comentaba que a "los 20 años la gente solo quiere tener relaciones sexuales", desatando la ira de la invitada sobre el contertulio italiano, que no salió muy bien parado.

"Te dije que yo no era promiscua. Conmigo te relajas y no me hablas así; que bien que dices que tengo 20 años, pero te estás rebajando a mi nivel. Que pareces Tutankamón. Vete a ponerte un peluquín y déjame en paz", arrebató con dureza y bastante vehemencia la invitada, cuya actitud fue reprendida por la propia maestra de ceremonias del espacio nocturno de Telecinco, que le comentó a la invitada "que esta fuerza desmedida contra Lequio podría ser usada en contra de su novio", unas palabras que no sentaron nada bien a la propia Aylén, que decidió abandonar el plató de Mediaset para que los siguientes testigos pudieran hacer acto de presencia en el programa.