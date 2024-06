Ana Obregón y Lequio anotan un nuevo hito con su hijo cifrado en 60.000 euros

Ana Obregón continúa inmersa en su compromiso con la Fundación Aless Lequio, con el que busca cumplir los sueños que su hijo no pudo lograr en vida. Tras la dura pérdida de su único vástago en 2020 a consecuencia de un Sarcoma de Ewing, la presentadora levantó una fundación en su nombre con el que incentivar y financiar la investigación de la enfermedad que le arrebató las ganas de vivir. Una de las últimas empresas que hizo codo con codo con su ex, Alessandro Lequio, y que le acaba de granjear una nueva alegría. Y es que, tal y como detalla en su cuenta personal en las redes sociales, está cada vez más cerca de lograr su cometido, al poder donar 60.000 euros al Laboratorio de Investigación del SJD Pediatric Cancer Center de Barcelona. Un cheque de gran tamaño –y gran valor- que ha hecho entrega personalmente y con el que busca declararle la guerra al cáncer.

“El apoyo de la Fundación Aless Lequio será muy importante para avanzar en este estudio y para que cada vez estemos más cerca de encontrar una cura para todos los pacientes afectos de Sarcoma de Ewing”, expresa el doctor Jaume Mora, director científico del centro oncológico del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, beneficiario del cheque entregado por Ana Obregón. Eso sí, no se trata de un mérito exclusivo suyo, pues a su lado ha estado luchando también, aunque de forma más discreta, Alessandro Lequio. El conde italiano ha sido duro a la hora de valorar la decisión de su ex de traer al mundo a la pequeña Ana Sandra, hija póstuma de su hijo Aless. Pese a esta diferencia que les ha colocado en lugares enfrentados, donde sí encuentran un motivo de lucha común es en la fundación que levantaron en honor a su hijo.

Así lo han demostrado cuando Ana Obregón se ha puesto frente a los medios de comunicación a dar detalles sobre el cheque de 60.000 euros que iba a entregar al Laboratorio de Investigación del SJD Pediatric Cancer Center de Barcelona. Este montante que dona es el resultado de “la venta del libro que he podido aportar más de 100.000 euros, otras donaciones que he hecho yo también, donaciones de muchísimas personas”. Pero no solo la actriz ha participado de esto, también el propio Alessandro Lequio ha aportado su granito de arena, como así dejó claro al participar en el encuentro a través de una videollamada. Un momento inesperado en el que el polémico colaborador quiso dejar a un lado las rencillas que tiene con su ex por otros motivos, para centrarse exclusivamente en aquello que les une: la Fundación Aless Lequio y el compromiso de cumplir los sueños de su hijo a través de ella. “Me encantaría estar ahí con vosotros, pero las vacaciones escolares de los pequeños marcan mi horario, como el de muchos padres”, excusaba su presencia en el acto.

Alessandro Lequio yAna Obregón con su hijo Aless Lequio Instagram

Pese a ello, el conde italiano ha querido destacar la inestimable labor del equipo barcelonés que estudia acabar con la enfermedad que le arrebató a su hijo: “Bueno, gracias a los dispositivos electrónicos puedo agradecer vuestro ingente y no reconocida lucha contra el Sarcoma de Ewing, lucha en la que no podemos tener un minuto de tregua, porque están en juego muchísimas vidas. Vidas que esperan vuestra investigación, vuestro trabajo y la generosidad de toda esa gente maravillosa que hace el sueño de la Fundación Aless Lequio sea una realidad”. Pero no se despidió sin dirigirse directamente a Ana Obregón: “No quiero terminar sin hablar de lo más importante que tenemos en la Fundación, que eres tú, Ana. El trabajo que haces, silencioso y nunca reconocido, que como presidente haces posible que el gran sueño de nuestro hijo sea realidad. Gracias. Así que gracias, muchas gracias”. Un detalle que la presentadora agradeció emocionada: “Gracias Dadito. Dios. Chao, chao”.

Ana Obregón se ha sincerado sobre el momento que atraviesa tras la muerte de su hijo, pero también sobre cómo esto le afecta a la hora de criar a su nieta: “Si haces algo por tu hijo o por su deseo, no es ningún esfuerzo (…) Yo antes no tenía miedo a nada. Yo cuando Álex era pequeño yo me iba a trabajar, el potito. Y ahora, claro, hace una tos rara y ya me preocupo. Pero tengo que superar los miedos, pero son humanos, como dice mi hermano, es humano”.