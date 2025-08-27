Amazon Prime Video prepara una versión contemporánea de 'El Mago de Oz' con toques musicales

'El Mago de Oz' es un clásico de la literatura y su película, aunque en taquillas fue un fracaso, se convirtió en una de las más conocidas de la historia del cine tras su lanzamiento en televisión. Ahora, Dorothy, el hombre de hojalata, el espantapájaros y el león cobarde, volverán a ponerse en camino para seguir las baldosas amarillas de la mano de Amazon Prime Video, que está preparando una versión contemporánea en forma de serie, según ha adelantado el medio online 'Deadline'.

La producción llevará por título 'Dorothy', el nombre de la protagonista, y la escritora estadounidense Gina Matthews será su creadora y productora. La nueva narración estará basada en los libros de L. Frank Baum y contará con influencias musicales para jóvenes adultos.

"La historia nos recuerda las cualidades que necesitamos para superar los momentos difíciles. Dorothy es un símbolo de fortaleza que nos muestra que con un poco de bondad y mucha determinación, no solo podemos lograr grandes cosas, sino también animar a quienes nos rodean", ha explicado en cuanto al mensaje que quiere trasladar en la nueva ficción.

En este sentido, Matthews pretende utilizar el camino de baldosas amarillas como metáfora de los desafíos y las decisiones que los jóvenes deben hacer frente en la actualidad. Un proyecto que promete dar mucho de lo que hablar a falta de saber cuáles serán los actores elegidos para encarnar a sus protagonistas.

La cantante y estilista estadounidense Gwen Stefani también participará en el proyecto, en este caso como productora ejecutiva, y ha añadido que 'Dorothy' será una "versión creativa y moderna" del clásico, que combinará música y emoción. El resto del equipo de producción lo completan Blake Shelton, Lee Metzger, Grant Scharbo y Patrick Moran.