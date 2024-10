Juan y Medio pone distancia con Jorge Javier Vázquez y su "diario": "no es el paradigma"

Juan y Medio es un estandarte de la televisión pública andaluza, cautivando tanto a niños como mayores, con grandes programas como "Menuda Noche" y "La Tarde, aquí y ahora" que han conquistado el corazón y la televisión de Andalucía. Con este último programa, el presentador almeriense está de celebración y, para conmemorar los 15 años de su espacio en la franja vespertina de Canal Sur, ha concedido una entrevista en El Confidencial, en la que no ha dudado en diferenciar el "diario" de Jorge Javier Vázquez con el programa que él y Ramón García realizan tanto en Andalucía, como en Castilla La-Mancha.

Elogia pero se desmarca

Juan y Medio ha compartido su visión sobre los programas de testimonios, elogiando el formato presentado por Jorge Javier Vázquez en Telecinco. A pesar de reconocer que profesionalmente es "impecable" y destacar la labor de producción como "excelente", el presentador andaluz admite que este tipo de formato no es el paradigma ideal para él. A su juicio, si bien el equipo detrás de estos programas es de una gran calidad, el contenido podría beneficiarse de un enfoque más pausado, con mayor atención a los testimonios. "Yo pienso que hay que escuchar más porque dispones de más tiempo", comenta Juan y Medio, dejando claro que no se trata de una crítica a Jorge Javier ni al programa, sino una observación personal sobre cómo abordar los relatos de los participantes. En todo caso, no deja de subrayar su admiración por el formato, mencionando que se queda "embobado" al verlo, destacando la ventaja de tener tantos recursos a disposición para realizar un programa de calidad.

Comparando su experiencia en programas como "El diario" en Antena 3 y "La tarde" en Canal Sur, Juan y Medio reflexiona sobre las diferencias de ritmo y contenido. Según él, en su programa actual dispone de más tiempo para profundizar en los casos y escuchar a los participantes, mientras que antes el formato exigía abordar los testimonios en apenas 7-10 minutos. Esto obligaba a centrarse en lo que más llamaba la atención, dejando en segundo plano lo verdaderamente importante. A pesar de ello, recuerda que las situaciones vividas en "El diario" eran "interesantes, divertidas y sobrecogedoras". Sobre el renovado interés del público por los testimonios, el presentador celebra que más personas puedan ser escuchadas y representadas en televisión. Juan y Medio ve lógico este interés, en parte porque, según él, los realities y formatos más artificiales no estaban funcionando. En cambio, considera que programas centrados en la vida cotidiana de personas reales, especialmente en Andalucía y Castilla-La Mancha, siguen siendo un reducto importante para la televisión generalista.