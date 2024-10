Telecinco desvela las primeras imágenes de su nuevo talent show: 'Next Level Chef'

Telecinco ha mostrado un adelanto de su nuevo talent show culinario, 'Next Level Chef', que promete ser uno de los programas más impactantes de la temporada. La versión española del exitoso formato de Gordon Ramsay, producido por Shine Iberia, ya se está grabando en Dublín, y la cadena ha compartido las primeras imágenes desde el plató. El concurso contará con la actriz y modelo Blanca Romero como presentadora, marcando su debut en la conducción de un programa de estas características.

El plató de 'Next Level Chef' se presenta como uno de los más impresionantes de la televisión, con 40 metros de altura y tres niveles de cocina que albergan diferentes equipos de concursantes: amateurs, cocineros profesionales e influencers. Esta estructura escénica es un sello distintivo del programa, que, según Romero, lo diferencia de otros formatos de cocina: "Es tan bestial que ya solo por eso se diferencia absolutamente de todos los demás", afirmó la presentadora.

Junto a Blanca Romero, 'Next Level Chef' contará con tres chefs de renombre que actuarán como jueces y mentores de los concursantes. Rakel Cernicharo, Francis Paniego y Marcos Morán son los encargados de guiar a sus equipos en las diferentes pruebas, cada uno aportando su propia experiencia y estilo. "No es lo mismo trabajar en el ático, que tiene todas las ventajas, que en el sótano, donde llegan los últimos ingredientes", explica Paniego, destacando el reto que supone para los participantes adaptarse a las condiciones de cada nivel.

Por su parte, Marcos Morán no oculta su competitividad y deja claro que será el mentor más exigente: "Yo voy a ser el más duro con ellos porque he venido a ganar". Cernicharo, otra de las juezas, subraya la velocidad del concurso: "Va todo muy rápido… Te despistas y se te pasa la vida", advirtiendo sobre la intensidad del formato. El estreno de 'Next Level Chef' marca una nueva etapa para Mediaset y Shine Iberia tras el fin del veto impuesto a la productora durante el periodo de Paolo Vasile. Este nuevo concurso se suma a otros proyectos como el relanzamiento de 'Me Resbala' y la emisión en abierto de "Bosé", el biopic sobre Miguel Bosé.