Ana Rosa Quintana pide a 'Supervivientes 2025' este cambio que afectaría a Montoya y a Manuel

'Supervivientes 2025' ha vivido en su última gala un momento de máxima tensión con el reencuentro entre Montoya y Manuel González, dos concursantes que arrastraban un conflicto desde su paso por 'La isla de las tentaciones 8'. La discusión, marcada por reproches e insultos a gran velocidad, generó tal confusión que incluso Jorge Javier Vázquez, presentador del reality, se mostró frustrado ante la falta de entendimiento entre ambos.

Desde el plató de 'El programa de Ana Rosa' este viernes por la mañana, el enfrentamiento no ha pasado desapercibido. Tras analizar los vídeos del altercado, Ana Rosa Quintana ha hecho una petición peculiar a la organización de 'Supervivientes': "Por favor, poned subtítulos. Es que no se entiende nada de lo que dicen, hablan muy rápido", ha comentado la presentadora de Telecinco en tono divertido.

El conflicto entre Montoya y Manuel se originó meses atrás en 'La isla de las tentaciones', cuando la expareja del sevillano, Anita Williams, tuvo un acercamiento con el gaditano. Ahora, en las playas de Honduras, los tres volvieron a verse las caras en un reencuentro cargado de emociones y resentimientos. Anita, visiblemente afectada, confesó que seguía enamorada de Montoya, lo que provocó un intercambio de reproches entre ambos. Sin embargo, la tensión se redujo momentáneamente cuando la expareja se fundió en un abrazo. Poco después, Montoya recibió a Manuel en su 'Villa', lo que desató un nuevo enfrentamiento. Aunque en un principio el gaditano intentó mantener la calma, la conversación subió de tono rápidamente. Ambos se enzarzaron en un cruce de acusaciones que desbordó incluso al propio equipo del programa de Mediaset.

A pesar del tenso inicio, la convivencia en 'Supervivientes 2025' obligó a los concursantes a dejar a un lado sus diferencias. Durante una prueba de recompensa, Manuel animó a Montoya, quien le correspondió con un gesto de compañerismo. Esta inesperada tregua ha llevado a los colaboradores de 'El programa de Ana Rosa' a preguntarse si 'Supervivientes' podría unir lo que 'La isla de las tentaciones' separó. Sin embargo, Ana Rosa ha mostrado su escepticismo sobre esta aparente reconciliación y se ha preguntado cómo reaccionaría Anita si Montoya y Manuel terminaban convirtiéndose en amigos. "Yo esto del trío no lo veo; lo que veo es que Anita se va a coger un cabreo tremendo y va a decir: '¿Y ahora qué?'", ha afirmado la presentadora.

Un conflicto que sigue dando que hablar

Las reacciones a este enfrentamiento no han tardado en llegar. Vier Márquez, amigo de Montoya, ha dejado clara su opinión en 'El programa de Ana Rosa', asegurando que ni él ni la familia del concursante quieren que retome su relación con Anita. "He visto a Montoya tan sumamente mal que no quiero a Anita. Él es más real de lo que se ve", ha señalado. Mientras tanto, la audiencia sigue atenta a la evolución de esta peculiar relación en la isla de Honduras. ¿Será esta tregua el inicio de una verdadera amistad o solo una pausa en un conflicto que promete más momentos de tensión en futuras galas de 'Supervivientes 2025'?