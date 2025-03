Este es el motivo por el que Sandra Barneda rechazó presentar la primera edición de 'La isla de las tentaciones'

Sandra Barneda, uno de los rostros más emblemáticos de 'La isla de las tentaciones', ha desvelado un dato desconocido hasta ahora sobre su vinculación con el programa. Durante su participación en el pódcast 'Entre el cielo y las nubes' de Laura Escanes, la periodista ha confesado que Mediasetle ofreció inicialmente el puesto de presentadora del reality antes que a Mónica Naranjo. Sin embargo, en ese momento decidió rechazarlo.

Cuando en 2020 se anunció el estreno de 'La isla de las tentaciones', Mónica Naranjo fue la elegida para ponerse al frente del formato de Telecinco. La cantante, además de ser la presentadora, interpretó la canción principal del programa, que se convirtió en todo un himno para los fans del reality. Su participación, sin embargo, se limitó a la primera edición, ya que decidió no continuar debido a desacuerdos con la cadena, principalmente en términos económicos. Lo que hasta ahora no se sabía es que antes de fichar a Naranjo, Mediaset había pensado en Sandra Barneda para liderar el programa. "A mí, antes que a Mónica Naranjo, me ofrecieron presentar 'La isla de las tentaciones' y yo dije que no", ha revelado la periodista en su conversación con Escanes.

Mónica Naranjo presenta el programa "La Isla de las Tentaciones" larazon Mediaset

En aquel momento, Barneda ya era una figura consolidada dentro de la cadena, presentando programas como 'Gran Hermano VIP' o 'Supervivientes'. Según ha explicado, Mediaset le planteó la propuesta como una oportunidad para que tuviera su "propio reality". Sin embargo, esto suponía que debía abandonar sus otros proyectos. "Me dijeron: 'Oye, mira, esto es un reality menor, te vamos a premiar para que tengas tu propio programa. Va a emitirse en Cuatro, pero no vas a poder hacer ni 'Supervivientes' ni 'Gran Hermano VIP'", ha relatado Barneda. Al hacer cálculos, la presentadora catalana consideró que el cambio no le beneficiaba. "En números matemáticos, me cambias treinta prime time y me das ocho... ¿Y eso es un regalo? Pues no me salen las cuentas", ha explicado. Además, en ese momento, 'La isla de las tentaciones' aún no había demostrado su potencial, y se tenía previsto que se emitiera en Cuatro, un canal con menos audiencia que Telecinco. Esto influyó en su decisión de rechazar la oferta.

Sandra Barneda confirma que habrá una nueva edición de 'La isla de las tentaciones': "Nos vemos pronto" Telecinco

Un giro inesperado en su carrera

Tras la primera edición, la salida de Mónica Naranjo dejó vacante el puesto de presentadora. Fue entonces cuando Mediaset volvió a contactar con Sandra Barneda. "Cuando Mónica no se pone de acuerdo económicamente para la segunda temporada, me llama Jaime Guerra y me dice: 'Queremos que presentes 'La isla de las tentaciones'", ha recordado. En ese momento, la catalana de 49 años sintió que el destino le estaba dando una nueva oportunidad. "Pensé: 'A ver... La segunda vez en mi vida que me pasa esto, no puedo decir que no. Esto me pasa por algo'", ha confesado. Finalmente, aceptó el reto y desde entonces se ha convertido en la cara del reality, consolidándose como una de las presentadoras más queridas del formato.

Cinco años después y con ocho ediciones a sus espaldas, 'La isla de las tentaciones' sigue siendo uno de los programas estrella de Telecinco. Y, aunque su trayectoria pudo haber sido diferente, hoy es difícil imaginar el programa sin Sandra Barneda al frente.