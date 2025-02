Ana Rosa Quintana, testigo del mensaje del más allá de María Teresa Campos: "Un beso desde el infinito"

El espiritismo es y siempre ha sido un tema presente en cualquier tertulia, magazine, o conversación del día a día. La creencia de que hay algo más allá de la muerte conforma teorías de todo tipo. Pero cuando esas teorías pasan a manifestarse por medio de unos mensajes, el miedo y la sorpresa impactan de lleno. Y más si se tratan de mensajes enviados por una mítica presentadora de televisión.

Luis Pliego, colaborador de Telecinco, se sentaba esta mañana en 'El programa de Ana Rosa' para contar el suceso tan extraño que había vivido. El día anterior, justo antes de entrar al plató de 'TardeAR', el periodista recibió unos mensajes procedentes del número de teléfono de María Teresa Campos, fallecida en septiembre de 2023.

El intercambio de los mensajes, aunque corto, dejó sin habla a Pliego, ya que reconocía la manera en la que la presentadora se dirigía a él. "Mi querido Luis, te mando un beso con mucho amor. Un beso desde el infinito", decían los mensajes enviados al número de teléfono del colaborador. Tras narrar los hechos, se ha generado una conversación que no ha dejado indiferente a nadie.

Reacciones por parte de la familia

Entre los primeros detalles que Pliego ha compartido, se encontraban las declaraciones de Carmen Borrego, la primogénita de Campos, quien no se tomaba para nada bien lo que estaba ocurriendo. "Me parece de muy mal gusto, y la persona que lo haga luego no tendrá la conciencia tranquila", declaraba en exclusiva la también colaboradora de Mediaset.

En cuanto a la opinión de Terelu Campos, no se ha podido saber nada, siendo finalmente su hermana la que se ha encargado de involucrarse en este asunto.

Las hipótesis más factibles

Ana Rosa ha sido la primera en plantear la posibilidad de que se tratase de un simple malentendido. "A lo mejor le han reasignado el número", replicaba a Pliego, tras confirmar este que había puesto en marcha una investigación. Sin embargo, el colaborador quería añadir un detalle extraño. Y es que Carmen Borrego había recibido una confirmación por parte de la operadora de que el número de su madre no había sido reasignado a nadie.

Para demostrar que era más posible que se tratara de un hackeo, Luis procedía a marcar el teléfono de su amiga. Al llamar en directo al número de María Teresa, el equipo del programa se daba de lleno con un mensaje automático. "El número que usted ha marcado no corresponde a ningún cliente", saltaba en el contestador, demostrando así la veracidad de lo que había compartido la hija de la difunta presentadora.

¿Existe el "más allá"?

Tras explorar los posibles escenarios, Ana Rosa se dirigía a Ainhoa Arteta. En 2021, la soprano era ingresada en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla debido al agravamiento de la septicemia que padecía. En relación al tema que se estaba tratando en la mesa, Arteta contó que algo de cierto había en aquella historia, al menos desde su propia experiencia.

"Hubo un momento en el que veía a mis seres queridos llorando, o vi como entraban personas de negro" , comenzaba narrando la soprano. A su relato sumaba la existencia de una sensación de consciencia, donde era capaz de razonar. "Yo desde donde yo estaba no hacía más que decir 'no lloréis, estoy bien', pero no había manera posible de contactar con nadie", concluía, mientras Ana Rosa y el resto del equipo se mostraban perplejos.