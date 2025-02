Mariano Peña sentencia a Terelu Campos como actriz: “No me hace gracia. No todo el mundo es actor”

Terelu Campos se siente liberada desde que se desvinculase de ‘Sálvame’. Ha diversificado sus negociados y ya no se cierra a nada. Ha coqueteado con todas las cadenas y ha concedido entrevistas por doquier, a la vez que Alejandra Rubio le hacía abuela. Han sido meses de mucho trajín para la familia, marcada por la llegada de Carlo Costanzia, así como la presencia inconstante y bélica de José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego. Pero, en medio de todo esto, la colaboradora de ‘De viernes’ ha vuelto a apostar por la interpretación. Ya ha probado suerte otras veces como actriz y ha conquistado al público con cameos como en la serie ‘Paquita Salas’. Sin embargo, la interpretación siempre ha supuesto un reto mayúsculo para ella y le daba miedo dar el paso. Así lo reconocía quien fuese su amiga, Gema López, antes de convertirse en enemiga pública entre cruce de pullitas.

Pero a la hija de María Teresa Campos le llegan las críticas por todos lados. No solo por sus excompañeros, como Kiko Hernández y Belén Esteban, que este lunes se despacharon y llegaron incluso a decir que lleva el pelo sucio o que vive de su madre y su hija, ahora también de su nieto. También ha recibido mala crítica en su faceta como profesional sobre el escenario, por parte de uno de los grandes profesionales en la materia, como es Mariano Peña. A él no le ha gustado nada su desempeño en la obra de teatro ‘Santa Lola’, una comedia en la que comparte escena con César Lucendo, producida por su amiga Lara Dibildos. Por el momento, tan solo tienen una cita programada en la agenda, fijada para el próximo 26 de abril en el Teatro Zorrilla de Valladolid. Seguramente después lleguen otras convocatorias más para que todos puedas comprobar las artes interpretativas de Terelu Campos en directo, a pesar de que las críticas no están siendo nada buenas.

Si bien es cierto con son mayoría aquellos que le desean lo mejor y confían en que lo hará genial, no todos están tan conformes con la idea. Especialmente Mariano Peña, quien diese vida a Mauricio Colmenero en la mítica serie ‘Aída’, entre otros muchos papeles de relevancia en cine, televisión y teatro, incluso musical. Él ya se había enterado del salto a la interpretación de la presentadora y colaboradora de televisión, pero no le entusiasma la idea de tener que compartir categoría con ella: “No me ha hecho gracia. Se le sigue llamando y hace muy bien en cobrar, pero no todo el mundo es actor, como yo no puedo construir puentes. El pecado no es de ella, es de los que la llaman”, se quejaba barriendo para su terreno. Y es que el gremio de actores sufre mucho de la intromisión de rostros conocidos del papel cuché como reclamo al público. Parte del negocio, sí, pero quizá la que menos gracia le haga.

Alberto Caballero tiene muy buen ojo en esto y reconoce que “hay mucha gente que ha pasado de ser presentadores a actores muy solventes, en ese sentido no tengo ningún tabú”. Ahora bien, la clave la da quizá Nacho Guerrero al ser preguntado sobre la vertiente como actriz de Terelu Campos y apunta que “puede chocar, pero si se forma…”. Lo mismo que señala Lolita Flores con mucho cariño, pero sin restar importancia a las horas que hay detrás de un papel: “Le deseo muchísima suerte. Es una profesión muy dura. Hay que estudiar mucho, hay que levantarse muy temprano, cosa que a mí no me gusta, pero que llevo muchos años haciéndolo. Así que nada, Terelu, sabes que te quiero y que te deseo lo mejor”.