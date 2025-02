Ana Rosa Quintana tira de Hollywood para evidenciar las tensiones del Gobierno con Junts: "salvar al soldado Sánchez"

Ana Rosa Quintana ha empezado una semana dedicándole el inicio de su editorial a las palabras de Pedro Sánchez y su gira por nuestro país en este fin de semana, conectando también con las últimas elecciones celebradas en Alemania, que propiciaran una gran coalición, entre conservadores y socialistas, algo que está lejos de ocurrir en nuestros país, ya que el líder del Gobierno y la oposición, es decir Sánchez y Feijóo, llevan más de un año sin hablar entre ellos, una situación anómala desde que en nuestro país se instauró de nuevo la democracia tras la Transición.

Puigdemont marca la hoja de ruta

La presentadora del matinal de Telecinco "El programa de Ana Rosa" no se ha olvidado tampoco del expresidente de la Generalitat en su alegato inicial, dejando claro con estas palabras que es Sánchez quien está tutelado y controlado por un prófugo de la justicia. "Muy buenos días. España no es Alemania. Es lo que dice Pedro Sánchez para justificar que aquí los socialistas no negociarán con el PP nunca una gran coalición. Y el presidente no se queda ahí, se despacha a gusto y compara al PP con los colaboracionistas del nazismo por sus pactos con Vox. Está llamando colaboracionista nazi a 8 millones de votantes", espetaba inicialmente la maestra de ceremonias. "El presidente añade que el PP está tutelado por la extrema derecha, pero como dijo Fraga, ni tutelas ni tutías, porque si hablamos de una tutela, esa tiene nombre propio Puigdemont, un prófugo de la justicia que tutela el futuro de España desde Waterloo y desde Suiza a través de un mediador salvadoreño que viene a salvar al soldado Sánchez", continuaba así antes de empezar a enumerar los problemas futuros que puede tener el presidente del Gobierno si no atiende a las exigencias del líder catalán.

"Un mediador experto en derechos humanos suplica a Junts que el presidente no se tenga que someter a una cuestión de confianza. Puigdemont se enfada y pone un plazo de 48 horas para que el Gobierno le entregue las fronteras y así poder echar a los inmigrantes que desee. O sea, que lo mismo que Trump. Resulta irónico que el mediador se llame Galindo. Galindo era el protagonista de Atraco a las tres, un personaje que decía A sus pies, aquí un amigo, un esclavo o un siervo. Veremos si finalmente hay o no cuestión de confianza. La confianza es el sentimiento de poder creer a una persona sabiendo que no nos va a mentir ni va a cambiar de pie", finalizando así la primera parte de un editorial, en el que se evidencia bastante las diferencias entre nuestro país y el germano a la hora de actuar y afrontar pactos políticos, además de la compleja situación de Sánchez con respecto a Junts.