Ana Rosa tajante con el libro de José Bretón: "Estoy en contra de la censura pero yo no lo hubiera comprado"

La publicación del libro que recoge las cartas de José Bretón ha desatado una fuerte polémica en el ámbito judicial y mediático. En este texto, el autor no solo relata con detalles escalofriantes el crimen que cometió contra sus hijos, sino que también expresa su odio y deseos de venganza hacia su exmujer, Ruth Ortiz. Ante esta situación, Ortiz ha denunciado a Bretón por un posible quebrantamiento de condena, ya que la sentencia le prohíbe comunicarse con ella durante 21 años, tal y como ha informado 'El programa de Ana Rosa'.

Rompiendo con la orden de alejamiento

La editorial Anagrama, que en un principio respaldó la publicación, ha decidido finalmente suspender de manera indefinida la distribución del libro. La decisión ha sido aplaudida por muchos sectores de la sociedad, que consideran que darle voz a un asesino de estas características supone una revictimización para la madre de los niños y una manifestación de violencia vicaria. Ortiz, en declaraciones recientes, ha expresado su dolor y rechazo absoluto hacia la obra. "Para mí, esto es una ruptura de la orden de alejamiento", afirmó, señalando que el contenido del libro no solo le causa un daño emocional inmenso, sino que además refuerza la manipulación y el desprecio de Bretón hacia ella. "No creo en el arrepentimiento del asesino. Simplemente, hay que conocer un poco qué es un psicópata", añadió la víctima.

La justicia decidirá el futuro del libro

El debate sobre la publicación del libro ha enfrentado a defensores de la libertad de expresión y a quienes consideran que existen límites éticos que no deberían cruzarse. Mientras que algunos de los contertulios sostienen que convertir un crimen tan atroz en un producto comercial resulta moralmente inaceptable. Otros, sin embargo, argumentan que la decisión de censurar un libro podría abrir un debate peligroso sobre los límites de la creación literaria y el derecho a la información. En este contexto, también se ha cuestionado la falta de sensibilidad de la editorial al no haber consultado a Ruth Ortiz antes de publicar la obra. Durante la tertulia, se comentó un trabajo de este tipo debería haber contado con la participación de las víctimas para evitar un daño innecesario. Ahora, la justicia deberá decidir si Bretón ha incurrido en un nuevo delito al hacer públicas sus cartas. También hay que destacar las palabras de la maestra de ceremonias de 'El programa de Ana Rosa', que comentó "estar en contra de la censura y a favor de la libertad de expresión y creación pero ve muy bien que se paralice la venta y que ella no lo compraría". Mientras tanto, la controversia sigue abierta.